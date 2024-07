Bonne table à Rouen. Nouveau chef et nouveau menu à La Terrasse

Après 11 ans de bons et loyaux services, place du Vieux Marché à Rouen, le restaurant continue de régaler les papilles. L'établissement La Terrasse n'a pas pris une ride. L'ambiance lounge du bar est restée la même et la terrasse est toujours fidèle à elle-même, malgré l'arrivée d'un nouveau chef et d'une nouvelle formule qui cartonne le midi : le menu du marché, à la carte depuis deux mois, moins cher et plus adapté à la pause déjeuner.

Une nouvelle formule moins onéreuse

C'est d'ailleurs le menu que je choisis, curieux de découvrir cette nouvelle carte "plus abordable". C'est le cas en effet. Pour seulement 19,90 euros, j'ai droit à un succulent œuf mimosa curieusement aplati, suivi d'une classique escalope milanaise accompagnée de quelques frites et, pour finir, un feuilleté ananas et poire servi sous une glace à la vanille. Une cuisine tout à fait traditionnelle mais maîtrisée, qui tranche avec les menus gastronomiques et bistronomiques qui ont fait et font toujours la marque de fabrique de l'établissement. Un menu peu cher et idéal pour la pause méridienne.

Oeuf mimosa façon Terrasse

La table rouennaise s'est d'abord fait connaître pour son bar avant de devenir une cuisine incontournable de la place du Vieux Marché. "Avec le menu du marché, on a voulu casser un peu la formule en proposant quelque chose de bon dans l'assiette, à un prix défiant toute concurrence", affirme Thomas Laguerre, le directeur de l'établissement, tandis que les menus bistronomiques et gastronomiques changent environ tous les trois mois. Le burger du chef, le risotto de gambas ou encore la souris d'agneau sont les indétrônables qui plaisent "à tous les âges", assure le directeur épaulé par son nouveau chef Mohamed Samb, formé à La Couronne, autre restaurant gastronomique de la place du Vieux Marché. Le bar le soir reste l'ADN de l'établissement qui peut, par ailleurs, accueillir jusqu'à 110 couverts.

Pratique. 7 place du Vieux Marché à Rouen. 02 35 88 17 92. Ouvert tous les jours de midi à 2h du matin.