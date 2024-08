Bonne table à Rouen. A Orion, saveurs africaines et cuisine du monde

Ne vous fiez pas à l'aspect extérieur de l'hôtel qui n'a pas été encore retapé, Orion est bien un restaurant d'inspiration africaine à Rouen. Le contraste est d'ailleurs saisissant : on passe d'une ambiance de bistrot du coin sur la façade extérieure à une table plutôt raffinée une fois entré dans l'établissement. Lumière tamisée, petits plats dans les grands, coin détente en véranda, la salle est très "instagrammable", tout comme les plats qui y sont servis. Ici, le menu se présente sous forme de QR Code à scanner avec son mobile. Je rentre dans le vif du sujet avec le plat de résistance, le demi-poulet mariné braisé maison avec épices exotiques, sauce soja, et sauce pimentée accompagnée de quelques frites de bananes plantain. Un "classique" de la maison, assure la patronne Dandy Lebrun.

Poulet mariné braisé et banane plantain.

Des plats copieux,

mélanges de plusieurs pays

En bon Normand, je termine sur une tarte tatin pour conclure comme il se doit ce repas assez copieux mais savoureux, pour un total de 19,50 euros. "A la base, on fait de l'accueil social pour les publics en difficulté, il y a deux services pour eux, et puis on ouvre ensuite pour le grand public", explique la gérante, qui possède également l'hôtel Astrid près de la gare. "Le restaurant, c'est un mélange de plusieurs pays, de saveurs, d'épices. Je suis africaine, donc forcément le côté africain, c'est ce qui ressort le plus", reconnaît Dandy Lebrun. Thiep, mafé, poulet mariné ou foutou banane sont ainsi les stars de la carte et les plats sont particulièrement généreux, si bien que "les clients repartent souvent avec un doggy bag, avec les restes de leur repas", confirme la gérante. Malgré les travaux en cours boulevard d'Orléans en ce moment, l'établissement fait salle comble le week-end, notamment grâce au bouche-à-oreille et aux réseaux sociaux. "On est un restaurant de fête qui attire, on fait souvent des anniversaires, on peut aussi danser. Instagram fonctionne très bien pour ça."

Pratique. 2 avenue de Bretagne. Ouvert tous les jours jusqu'à 2h du matin. 07 60 46 26 05. Privatisation possible.