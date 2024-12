Rouen. Et si pour Noël, vous optiez pour les articles de seconde main de l'association Kintsu Jouets ?

Pour la seconde année consécutive pour Noël, l'association Kintsu Jouets, basée à Petit-Quevilly, s'est installée dans le local Economie sociale et solidaire (ESS) mis en place par la Métropole de Rouen au 16 rue Jeanne-d'Arc à Rouen.

"C'est très bien de réutiliser des jouets"

"Je suis déjà venue dans la boutique l'année dernière. J'étais contente de découvrir ce lieu, c'est très bien de réutiliser des jouets qui sont, la plupart du temps, presque neufs", confie Laurence Galle, une cliente venue dénicher des jouets en bois pour Noël. "Je suis revenue pour aider l'association et aussi pour réutiliser des choses existantes", ajoute-t-elle. Dans la boutique, Luna Levêque, une autre cliente, découvrait le magasin éphémère. "Je trouve cette boutique super, car ça permet aussi aux personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens de pouvoir acheter des jouets pour les enfants", relate-t-elle. Selon elle, "ça a tellement de bénéfices qu'il devrait y en avoir plus".

L'aboutissement d'un travail en équipe

"Pour nous, la boutique éphémère, c'est l'aboutissement d'une année de travail de notre équipe de salariés en parcours professionnel", assure Frédéric Lemettais, cofondateur et encadrant pédagogique au sein de Kintsu Jouets. "Tout au long de l'année, ils ont collecté, trié et nettoyé les jouets. L'objectif pour la période de Noël, c'est de leur redonner une seconde vie", complète-t-il. Et au niveau des prix, il y en a pour toutes les bourses, car ils varient de 0,50 euro à 80 euros. Et comme l'ajoute le cofondateur, "cela permet aussi de mettre au pied du sapin des jouets plus responsables écologiquement et socialement", car l'association contribue tout au long de l'année à l'insertion sociale et professionnelle.

Jusqu'au 24 décembre, l'association vend, mais récolte aussi d'anciens jouets au 16 rue Jeanne-d'Arc à Rouen du mardi au samedi de 10h à 19h.

