Rouen. Maison hospitalière La Source : "Un dispositif qui soulage"

"Nous ne savions pas que dans les hôpitaux, il y avait un dispositif pour soulager notre peine", confie Arnaud Vasse, père d'une jeune femme hospitalisée depuis le mois de juillet au CHU de Rouen après un grave accident. Habitant au Havre, il ne se voyait pas faire les allers-retours tous les jours. Le personnel soignant lui a alors parlé de la maison hospitalière La Source, une association basée à Rouen, à côté du CHU, et qui héberge un ou plusieurs jours les familles de patients hospitalisés mais aussi les patients eux-mêmes en pré ou post-opération. Au total, la Fédération des maisons d'accueil hospitalières regroupe 42 établissements de ce type en France.

Un lieu proche des centres médicaux

Lorsque la fille d'Arnaud Vasse a été admise en réanimation, "nous avons regardé les hôtels à côté de l'hôpital, ou Airbnb, et quand on a appris l'existence de La Source, nous y sommes allés". Pour lui, ce que propose l'association "est très bien pour la distance et les horaires. Et si on a besoin d'aller voir notre fille, nous sommes sur place". Car ce qui fait la force du lieu, c'est sa proximité avec les centres médicaux : hôpitaux, cliniques, etc. L'autre point fort, selon le Havrais, "c'est aussi le fait d'être à table avec d'autres familles, souvent de régions différentes. Ça nous permet de nous enrichir, de parler d'autre chose, ajoute-t-il. Nous sommes ici, non pas par plaisir, mais par besoin alors s'ouvrir aux autres, c'est un plus."

"Je n'avais pas les moyens

d'aller à l'hôtel"

Pour Martine Douesnard, qui a découvert La Source lundi 20 janvier, "c'est rassurant pour mon mari de savoir que je suis à côté de lui". Elle est venue de Cherbourg pour épauler son mari hospitalisé à Rouen. "Je n'avais pas les moyens d'aller à l'hôtel alors c'était la seule solution", ajoute-t-elle. En effet, les tarifs de l'établissement associatif sont plus avantageux que l'hôtel. Ils sont calculés selon le revenu fiscal et le nombre d'enfants à charge, et varient entre 19 et 54€. A cela s'ajoutent les 20€ d'adhésion à l'association, qui est valable un an. A noter que le prix total inclut l'hébergement, le petit-déjeuner et le repas du soir.

Depuis 1978, l'association La Source accueille les familles de patients hospitalisés à Charles-Nicolle, Becquerel ou dans des cliniques périphériques. "Toute personne ayant un proche hospitalisé et pouvant fournir un bulletin de situation peut être hébergée ici", explique Hélène Hamel, bénévole depuis quatre ans. L'accueil est ouvert à tous, aux étrangers ou personnes sans numéro de sécurité sociale. L'établissement propose 16 chambres avec salle d'eau privative et des espaces communs : cuisine, buanderie et salon.

"Jusqu'à la fin du Covid, c'était complet, raconte Hélène Hamel. Depuis, il y a des périodes où il n'y a pas assez de monde, ce qui ne nous permet pas de rentrer dans nos frais", assure la bénévole. Dans la structure, les bénévoles sont très investis. "Nous gérons la prise de réservations, l'accueil, la sortie, le règlement. On s'assure que les chambres soient rendues dans un état correct et on gère les repas du soir", renchérit Hélène Hamel. Pour assurer la pérennité de ce lieu, les bénévoles distribuent des flyers deux fois par mois à Becquerel et au CHU de Rouen.

Pratique. Si vous souhaitez découvrir La Source, contactez le 02 35 07 85 00.