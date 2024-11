Solidarité. L'association SOS Amitié de Rouen recherche des bénévoles

Comme beaucoup d'autres structures, l'association SOS Amitié de Rouen recherche des bénévoles. Et ses missions sont très importantes au quotidien car cette dernière "agit contre l'isolement social", assure Maxime Lhoir, bénévole. En 2023, elle réunissait 18 écoutants qui ont répondu à 5 857 appels pour un total de 2 352 heures d'écoute. "Notre mission est d'avoir quelqu'un derrière le téléphone 7j/7 et 24h/24", poursuit-il. Avec moins de 20 membres à Rouen, cet objectif est difficile à atteindre. Mais avant de devenir bénévole, il y aura une première sélection par téléphone avec un membre expérimenté, "puis des rencontres avec des bénévoles et une psychologue" pour identifier le profil et la motivation du candidat.