Seine-Maritime. Bilan positif pour les associations soutenues par Cité solidaire

Dix-huit mois après son lancement, c'est l'heure du bilan pour l'opération Cité solidaire mise en place dans la Métropole de Rouen (Seine-Maritime). Quinze associations ont été soutenues financièrement dans sept quartiers prioritaires, pour un montant total de plus de 100 000 euros. C'est la Fondation Vinci qui est à l'origine de cette opération, qui a également mobilisé certains de ses salariés pour jouer le rôle de parrain ou de marraine des différents projets.

Tisser du lien social

Dans le détail, les associations ont obtenu des financements allant de 2 000 à 10 000 euros, comme Interm'aide emploi, installée sur les Hauts de Rouen, qui a reçu 3 000 euros. C'est grâce à une rencontre avec une salariée de Vinci que le directeur de l'association, Arnaud Dalle, avait eu connaissance de cette opération.

Retenu parmi les lauréats, Cité solidaire lui a permis de mettre en place des ruches près de son restaurant, Léo à table. "On a fabriqué puis installé six ruches, et l'objectif est de tisser du lien social à travers une activité d'apiculture amateur pour des habitants du quartier", raconte Arnaud Dalle.

Il souligne aussi l'effet levier qu'a permis ce financement qui en a apporté d'autres et, de nouveaux projets sont d'ores et déjà en gestation comme la création d'un poulailler, pour valoriser les déchets organiques, avec récolte des œufs ou encore d'un four à pain.

