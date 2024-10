Rouen. "On est des femmes et on aime la bière" : j'étais au premier apéro-rencontre des Buveuses de bières

"L'association des buveuses de bières a deux missions : rassembler et créer du lien entre les femmes dans le domaine de la bière", explique Stéphanie Aubrée, co-référente au sein de l'antenne rouennaise de l'association Les buveuses de bières. Jeudi 3 octobre, je me suis rendue à leur premier apéro-rencontre, organisé au bar L'Antre du Malt. Grâce à l'initiative de Stéphanie Aubrée et Tiphaine Brisson, l'association s'est implantée à Rouen. C'est d'ailleurs autour d'une bière, quelques mois plus tôt, que les deux femmes se sont rencontrées et ont décidé de créer cette antenne locale, dédiée à la découverte et à la promotion de la bière auprès des femmes.

Echanges, rires, jeux et convivialité

Le rendez-vous était fixé à 18h. A mon arrivée, j'ai été accueillie par Stéphanie et Tiphaine, souriantes et chaleureuses. Pour me fondre dans l'ambiance, j'ai commandé… une bière, bien sûr. J'ai ensuite commencé à discuter avec les participantes, dont Lola Montané. "Une amie m'a invitée à cette soirée. On est des femmes et on aime la bière, alors on a décidé de venir ensemble", raconte-t-elle. Après les présentations, Stéphanie nous a expliqué le déroulement de la soirée : créer du lien entre nous, tout en participant à une loterie avec comme prix une pinte de bière ou d'eau, un demi d'eau ou de bière ou encore une adhésion à l'année à l'association. Bon, je n'ai rien gagné, mais je me suis amusée, c'est le principal ! Cette petite mousse entre femmes est bien agréable, mais rappelons que l'alcool est à consommer avec modération…

Une petite mousse entre femmes

Au fil de la soirée, les échanges ont tourné autour de livres sur la bière, notamment ceux écrits par des femmes, comme Maltriarcat - Quand les femmes ont soif de bières et d'égalité d'Anaïs Lecoq. Stéphanie a aussi évoqué l'idée d'une "balade pompette" lors du Beerdays, un événement qui se tiendra les 8, 9 et 10 novembre au Parc des expositions. Ce sera l'occasion de découvrir et déguster, entre femmes, des bières issues de différentes brasseries. "Nous prévoyons d'organiser des dégustations, des visites de brasseries et de mettre à l'honneur le savoir-faire local en collaborant avec des cheffes", précise Stéphanie. En février, un autre atelier se tiendra à L'Antre du Malt. "On souhaite aussi donner de la visibilité à celles qui travaillent dans ce milieu", renchérit-elle. A travers ces événements, l'association souhaite redéfinir les stéréotypes autour de la bière qui est encore aujourd'hui perçue plus masculine. "Quand je bois un verre avec un ami, il arrive souvent que le serveur me pose le spritz devant moi et la bière devant lui !", conclut Tiphaine, un brin exaspérée.