Rouen. La 25e édition du Salon gourmand ouvre ses portes ce week-end au Parc des expositions

Vos papilles gustatives vont être aux anges. Cette 25e édition du Salon gourmand est clairement le rendez-vous incontournable des épicuriens et des gourmets gourmands. Le Parc des expositions de Rouen, au Grand-Quevilly, vous accueille vendredi 10 novembre de 10h à 22h, samedi 11 novembre de 10h à 20h et dimanche 12 novembre de 10h à 18h. L'entrée est à 8 euros sur place, 7 euros si vous réservez en ligne et gratuit pour les moins de 12 ans. L'achat d'une entrée pour le Salon gourmand donne également accès au Beerdays.

Trois univers

Les 280 exposants présents seront ravis de vous partager les spécialités de leur région, entre nouvelles recettes, dernières cuvées et autres gourmandises à savourer. Vous retrouverez dans le Hall 1 l'univers Vins et Terroir. Producteurs, vignerons, artisans, agriculteurs et spécialistes seront au rendez-vous, avec pas moins de 180 exposants qui vous accueilleront. Dans le Hall 2, découvrez l'univers Chocolats et Plaisirs sucrés grâce à la cinquantaine de chocolatiers pâtissiers, confiseurs et fabricants de douceurs. Cet espace vous permettra d'anticiper les fêtes de fin d'année et de découvrir des pépites pour ravir vos proches. Vous retrouverez également dans le Hall 2 un autre salon avec l'univers Beerdays, pour les amateurs de bières. Blondes, blanches, brunes, rousses… Il y en aura pour tous les goûts ! Vous aurez de quoi vous divertir avec des animations thématiques ou encore des ateliers biérologie.

Des animations

De nombreuses animations sont prévues sur les deux salons avec des invités mis à l'honneur : chef cuisinier, sommelier, biérologue et bien d'autres. Ces invités vous ont préparé des démonstrations, des ateliers pour toute la famille, mais aussi des shows culinaires inédits ! Retrouvez le programme complet des animations sur salongourmand.com.