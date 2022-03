Rouen. Le tilleul et une plaque symbolisent le jumelage avec Hanovre

La cérémonie s'est déroulée dans le square Verdrel de Rouen (Seine-Maritime), mercredi 30 octobre 2019, en présence d'une délégation de la ville chinoise de Ningbo et d'une délégation de la ville italienne de Lucca, des élus de la municipalité et des adhérents du Comité de jumelage, notamment des bâtonniers des deux villes concernées.

Un jumelage ancien

Comme l'a rappelé Guillaume Bestaux, bâtonnier de Rouen : "Né du grand élan de rapprochement franco-allemand et de la naissance de la communauté européenne, le jumelage Rouen-Hanovre existe depuis 1966. La décision de création du comité de jumelage a été prise lors d'une assemblée constituante, réunie le lundi 20 mars 2006, à l'Hôtel de ville de Rouen. Les municipalités de Rouen et de Hanovre étaient réunies à cette occasion."

Le Comité de jumelage élabore et réalise les programmes d'échanges. Il est l'interlocuteur des habitants, des associations, des écoles et des divers partenaires locaux pour la mise en œuvre des opérations. Il assure la promotion du jumelage et, plus largement, l'information et la sensibilisation sur le plan local.

Christine de Cintré, conseillère municipale de Rouen, a affirmé la volonté de la municipalité de "préserver les relations internationales et, à travers ce jumelage, de privilégier les échanges culturels, économiques et sportifs qui permettent de tisser des liens et de relever le grand défi, alors que nous assistons à la montée des nationalismes et du repli sur soi".

"Ce jumelage est une réussite"

Thomas Westphal, trésorier du comité allemand, a ensuite résumé les nombreuses manifestations auxquelles il a participé au sein de ce jumelage : "Nous sommes heureux que cette plaque ait été remplacée. En 1966 j'avais 13 ans. Ce jumelage est une réussite, il a eu une évolution magnifique et nous nous en réjouissons. Au-delà des manifestations comme le 10e anniversaire lors de l'Armada de 1998, ce sont les liens tissés qui sont importants et le tilleul offert par l'Allemagne et auprès duquel cette plaque a été apposée ce soir est un parfait symbole."