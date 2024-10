Rouen. Nouvel habitant ? Ces initiatives sont pour vous

Pas facile de se faire des amis lorsqu'on arrive dans une nouvelle ville. A Rouen, des solutions existent afin d'y remédier.

Le Pot des nouveaux

Lancé en février, Le Pot des nouveaux est une initiative d'Anne Bolève, coach de vie, et Xavière Makouche, facilitatrice artistique. "C'est un moment de convivialité qui permet de faire des rencontres", explique Anne. Ce concept a d'abord été créé à Dieppe par Claire-Anne Baron, Marion Michot et Hélène Mallet. "Via des réseaux d'entrepreneurs, nous avons rencontré Claire-Anne et Hélène et avons trouvé leur idée géniale. On s'est dit qu'on allait tenter de faire la même chose ici." Pour Xavière, cette initiative a d'autant plus de sens, car il y a 12 ans, elle a quitté la région parisienne pour Rouen. "A mon arrivée, je me suis sentie assez seule. J'aurais aimé qu'on me propose ce type de moment convivial", se souvient-elle. Chaque dernier lundi du mois, tous ceux qui le souhaitent peuvent se rencontrer. Les prochains rendez-vous sont prévus les 28 octobre et 25 novembre.

L'application Leizup

Autre option : l'application Leizup, co-fondée par Yoann Poher et Samuel Guillot et lancée en 2023. Elle permet à chacun de proposer ou de participer à des sorties près de chez soi. "Je suis parti à Reims, et une fois arrivé là-bas, je n'ai pas trouvé de solution pour rencontrer du monde", explique Yoann. C'est après son retour à Rouen qu'il a développé cette idée avec Samuel. L'application réunit près de 3 000 membres, dont 10 000 en Seine-Maritime. A Rouen notamment, plus de 100 sorties par semaine sont proposées. "Dès qu'une sortie est créée, je reçois un mail afin d'en assurer le contrôle", confie Yoann.

L'Accueil des nouveaux arrivants

Dans la ville aux cent clochers, les néo-Rouennais peuvent aussi se rapprocher de l'Accueil des nouveaux arrivants, une association créée en 2022. Elle est co-dirigée par Hervé Mendy, qui travaille dans le secteur de l'énergie, Raphaël Dubray, en reconversion professionnelle, et Nelson Akoumani, conseiller bancaire. "L'idée est de favoriser le lien social à travers des sorties et activités", confie Raphaël. Il y a plus de 10 ans, Hervé a quitté Le Havre, et Raphaël, la Bretagne. "On a tous ressenti cette difficulté d'arriver dans une ville où on ne connaît personne", poursuit-il. L'idée de créer une association leur est alors venue.

Les Soirées du loup

La même année, en 2022, Mayrick Daem, 28 ans, a créé Les Soirées du loup, une initiative lancée sur Instagram, permettant de réunir les Rouennais de 18 à 30 ans. "Mon combat, c'est la solitude et l'isolement social", indique-t-il. Au total, 22 soirées ont été organisées la première année. "J'ai ensuite mis en place une messagerie sur Discord, une application initialement utilisée par les joueurs de jeux vidéo pour communiquer." Des espaces de discussion ont été créés selon les centres d'intérêt par exemple. De plus, chacun peut créer des événements. "On a comme projet de faire un friend Santa" pour Noël, l'idée étant de se réunir et de s'offrir un petit cadeau entre membres. Pour aller plus loin, Mayrick va créer Louptopia, une association qui prendra le relais des Soirées du loup.

Toutes ces initiatives offrent de multiples occasions pour faire des rencontres et élargir son cercle amical.