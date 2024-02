Seine-Maritime. L'association Ecolocity France ouvre une boutique éphémère à Rouen

Récupérer des accessoires et vêtements de sport pour les revendre à des prix solidaires, c'est la mission que s'est donnée l'association Ecolocity France. Initialement située à Grand-Couronne depuis 2022, cette recyclerie sportive va plus loin dans sa démarche en s'installant dans la boutique éphémère Economie sociale et solidaire (ESS) de la Ville de Rouen.

Récupérer les dons et les revaloriser

A l'entrée de la boutique éphémère, des bacs ont été installés pour stocker les accessoires et les chaussures qui n'ont pas encore été triés et nettoyés.

Dans ce lieu temporaire ouvert depuis samedi 3 février, "on récupère des dons d'articles de sport qu'on nettoie puis qu'on revalorise avant de les revendre à des prix solidaires", autrement dit, à bas prix, explique Eole Menielle, secrétaire au sein d'Ecolocity France. Pour l'instant, les articles ne sont pas en vente mais ils le seront à la fin du mois de février jusqu'au 30 mars.

Les donateurs peuvent également apporter leurs articles sportifs qu'ils n'utilisent plus afin de leur redonner une seconde vie. Cela peut être "des accessoires de sport comme des ballons de football ou de basket", poursuit la secrétaire. Sur les portants, des maillots de football, des shorts et des survêtements, préalablement triés et nettoyés, ont déjà été installés. Le prix exact des articles n'a pas encore été déterminé.

Des animations proposées le samedi après-midi

Le samedi, de 13h30 à 16h30, des animations sont aussi proposées au sein de la boutique éphémère. "On va par exemple customiser des balles de tennis, annonce Eole Menielle. Bien souvent, les clubs ne savent plus quoi en faire donc il faut trouver une solution pour les recycler." Elles seront transformées en porte-clés voire en tableau. Au total, cinq à six personnes pourront participer gratuitement à ces ateliers après s'être inscrites au préalable.

Pratique. 16 rue Jeanne-d'Arc à Rouen, ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 puis de 13h30 à 19h.