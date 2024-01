Place du commerce. Les nouvelles adresses du centre-ville de Rouen

L'attrait des commerçants pour le centre-ville de Rouen perdure. Cette semaine, trois nouveautés sont à découvrir. La rue du Petit-Salut située près de la cathédrale vient d'accueillir l'enseigne Jojo's Dough. Le magasin Drop Vintage Club s'est installé rue Ganterie et, Rapid Couture, rue Saint-Vivien.

Cookies, seconde main et couture

Jojo's Dough, c'est le nom du nouveau magasin franchisé spécialiste des cookies à Rouen. Parmi les best-sellers, on retrouve le Kinderella, le Rocher et le Snickers gourmand. Il est ouvert du mardi au dimanche de 9h à 19h. A quelques pas de là, rue Ganterie, la friperie Drop Vintage Club vient elle aussi d'ouvrir. Des pièces de la mode des années 1990-2000 sont en vente, comme des t-shirts et des sweats. Enfin, pour rester dans l'univers du prêt-à-porter, un atelier de retouches a ouvert rue Saint-Vivien à Rouen. C'est Rapid Couture. Il est ouvert le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h et le samedi de 10h à 14h. Ouverture, agrandissement, déménagement dans la Métropole de Rouen. Informez la rédaction à l'adresse redactionrouen@tendanceouest.com.