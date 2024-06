Place du commerce. Trois nouvelles enseignes à découvrir

Le milieu commercial est toujours en ébullition. Trois nouveaux établissements sont à découvrir : "Lab. Rouen studio", La Vive atelier à Rouen et AJ boutique, à Sotteville-lès-Rouen.

Sport, atelier créatif et vêtements

Une nouvelle salle de sport vient d'ouvrir au 20, rue de l'Ancienne prison dans le centre-ville. Son nom : "Lab. Rouen". Il est possible d'y faire du renforcement musculaire, du cardio, du yoga, du vélo et même bénéficier d'un massage drainant.

La Vive, atelier DIY (pour "do it yourself" ou "fais-le toi-même), est une adresse pour les plus créatifs. Le commerce vient tout juste de s'installer au 29 rue de la Tour de Beurre, à Rouen également. Là-bas, plusieurs objets peuvent être personnalisés : des tasses, des sacs ou encore des bougies. Enfin, à Sotteville-lès-Rouen, une nouvelle boutique de prêt-à-porter a vu le jour : AJ boutique. On y retrouve des vêtements pour femmes et des accessoires.

Ouverture, agrandissement, déménagement dans la métropole de Rouen. Informez la rédaction à l'adresse redactionrouen@tendanceouest.com.