Place du commerce. Des nouveautés à découvrir cette semaine à Rouen et Franqueville-Saint-Pierre

Les offres commerciales à Rouen et dans son agglomération s'étoffent. Trois enseignes ont ouvert récemment leurs portes à leurs premiers clients : Mon amour, Bonheur en tasse et Original farmer.

Des restaurants et une épicerie fine

Le 14 février, le restaurant Mon amour a ouvert au 28 place des carmes à Rouen. A la carte, on retrouve des burgers, des tartines ou encore des bowls composés avec comme base du riz ou des pâtes. De son côté, la municipalité de Franqueville-Saint-Pierre accueille depuis le début de l'année 2024, Bonheur en tasse, une épicerie spécialisée dans les thés, cafés et produits alsaciens. Elle se situe au 2486 route de Paris. Et à Rouen au 120 rue du Général Leclerc, le restaurant Burger green qui vient de baisser le rideau, a laissé place à Original farmer. Il s'agit d'une enseigne de restauration rapide spécialisée dans le poulet. On peut y acheter un poulet entier ou coupé en deux et même des cuisses, des pilons et des filets. Ouverture, déménagement, agrandissement dans la métropole de Rouen. Informez la rédaction à l'adresse redactionrouen@tendanceouest.com.