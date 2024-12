Place du commerce. Garage, soins et poêles à bois : des nouveautés au Trait à découvrir

La ville du Trait, près de Rouen, accueille de nouveaux commerces : Le Garage Libre Service, Ecaux-Chauff et Concept by K.

Garage, poêle à bois, soins beauté

Les amateurs de mécanique vont être ravis. Au Trait, un garage en libre-service vient d'ouvrir. On peut venir avec sa voiture pour une vidange, un changement de plaquettes de frein, nettoyer son bolide ou pour d'autres motifs. Il est possible d'effectuer ses réparations soi-même ou de se faire aider sur place. La ville du Trait accueille aussi depuis peu Ecaux-Chauff, un magasin spécialisé dans la vente de poêles à bois et à granulés. L'entreprise s'occupe de leur pose et de leur entretien. Enfin, Concept by K vient lui aussi d'ouvrir ses portes. Cet institut de beauté propose plusieurs services pour les cils, les ongles et même le cuir chevelu. Ces soins, appelés head spa, favorisent la pousse des cheveux. On peut aussi y venir pour des soins pour le corps ou le visage.

