Rouen. Head spa : mon expérience d'un soin détente pour le cuir chevelu et les cheveux

Après le bien-être pour le corps, place au bien-être pour les cheveux et le cuir chevelu. A Rouen, des établissements comme Maxime coiffure, situé au 46 rue Cauchoise, se spécialisent dans cette technique japonaise. Ce soin, appelé head spa, favorise la pousse des cheveux, améliore la circulation sanguine et réduit même la chute capillaire. Cette semaine, j'ai voulu découvrir cette expérience unique.

Une expérience inédite

A mon arrivée, j'ai été accueillie par Magali Lelièvre, spécialiste des soins spa et du head spa chez Maxime Coiffure. Dès le début, la professionnelle m'a expliqué en quoi consiste le head spa. Cela vise "à participer au renouvellement cellulaire du cuir chevelu. C'est aussi permettre une meilleure oxygénation pour un meilleur apport en nutriment". La professionnelle a d'abord observé mon cuir chevelu pour repérer d'éventuels soucis et a examiné mes cheveux "afin de voir s'il y a une chute des cheveux", tout en me posant des questions sur la fréquence de mes shampoings, ma nature de cheveux etc. A l'aide d'une caméra d'analyse capillaire, elle a pu visualiser mon cuir chevelu en gros plan et m'a assuré ne pas avoir "relevé de problèmes particuliers. La quantité de sébum était normale au vu de la date du dernier shampoing". Le soin a commencé par l'application d'huile de germe de blé pour réguler le microbiote, d'huile de carotte pour redonner du tonus, et de ginseng pour ses bienfaits revitalisants. "J'ai orienté mon soin avec des propriétés énergétiques. Je me suis fixé sur le bulbe pour lui donner un shot de vitamine", précise-t-elle. Je me suis ensuite allongée sur une table de massage installée dans un espace apaisant, baigné de lumières tamisées. Magali a positionné une cloche vapeur au-dessus de ma tête pour maximiser l'absorption des produits.

Une sensation de légèreté

La séance s'est poursuivie par un massage du visage, destiné à relancer le drainage lymphatique, éliminer les toxines et stimuler la circulation sanguine. Magali a massé ma nuque, alternant gestes doux et énergiques pour un effet relaxant et tonifiant. Place ensuite au shampoing et l'après-shampoing, tous deux appliqués en massage bien évidemment. La spécialiste a positionné un arceau de jets d'eau qui coulaient doucement sur mon crâne, provoquant même des frissons dans mon corps. La séance s'est conclue en beauté avec un brushing réalisé par l'un des coiffeurs du salon. Je suis ressortie avec des cheveux brillants à souhait avec une sensation de légèreté très plaisante.

Deux heures de détente absolue qui s'adressent à tous pour 130 euros.