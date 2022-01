Rouen. Bonne table : un déjeuner en Asie chez Hong Fa

L'enseigne ne paye pas de mine au milieu des autres restaurants et commerces de la rue Martainville, près de la place Saint-Marc à Rouen (Seine-Maritime). Pourtant, la petite salle d'Hong Fa ne désemplit pas et attire les salariés pressés à l'heure du déjeuner.

Une carte aux choix variés

Si la terrasse est encore de sortie, j'opte pour une place au chaud parmi la dizaine de places disponibles. La décoration est sobre, teintée de rouge et de noir, pour rappeler les spécialités du restaurant : la cuisine asiatique. La carte offre d'ailleurs un choix plutôt varié, entre cuisine chinoise et japonaise.

Pour me mettre en appétit, je choisis des rouleaux de printemps : les légumes et les petites crevettes croquent sous la dent. Savoureux. Je poursuis mon voyage culinaire au Japon avec des makis et des sushis au saumon. Là non plus je ne suis pas déçu. L'ensemble est fondant avec de généreuses tranches de poisson sur les sushis. Pour accompagner mon repas, je préfère les nouilles sautées au riz traditionnel. Très parfumées, elles me permettent de compléter mon voyage culinaire qui m'aura coûté 21 euros. Je n'ai d'ailleurs pas eu de place pour un des desserts proposés.

92 rue Martainville à Rouen. Tél. 02 35 88 09 53

