Bonne table à Rouen. Une cuisine libanaise authentique à La Bekaa

Le restaurant La Bekaa est l'une des adresses phares de Rouen pour tous les amateurs de cuisine libanaise. Dès l'entrée, on découvre une décoration alliant tradition et modernité : une touche de rouge grenat au mur, des accessoires libanais dorés, des nappes en tissu de couleur taupe et des chaises noires. Simple et efficace.

Des plats authentiques à la carte

A la carte, plusieurs mezzés sont à partager. Ce sont des assortiments de hors-d'œuvre : brochettes de poulet ou de bœuf mariné, houmous, falafels, rikakat Jobneh, des sortes de feuilletés croustillants au fromage, etc. Pour le déjeuner, deux formules sont à la carte : l'une à 15,50€ et l'autre à 16,90€. Les deux incluent un plat et un dessert. Lors de ma venue, j'ai opté pour celle à 16,90€. J'ai choisi comme plat celui qui s'intitule "Beyrouth", clin d'œil à la capitale libanaise. Il se compose d'ailes de poulet à l'ail et au citron, d'un feuilleté à la viande hachée, d'une boulette de viande hachée grillée, d'une salade de crudités avec une crème de pois chiches. Un plat dont les portions sont généreuses, riches en saveurs et en textures que j'ai appréciées. En dessert, nous avions le choix entre un flan à la fleur d'oranger et une pâtisserie orientale. J'ai choisi le flan. Le goût était doux et la texture, onctueuse, et la fleur d'oranger était aussi dosée avec légèreté. Sur le dessus, des morceaux de pistache concassés apportaient du croquant. J'ai ensuite terminé mon repas avec un thé à la menthe qui était très bon et servi devant moi.

L'assiette Beyrouth et ses mezzés.

A la tête du restaurant La Bekaa, c'est Alix Kahal. "On propose une cuisine parfumée avec beaucoup d'options végétariennes", relate-t-il. "Ce sont des spécialités libanaises traditionnelles comme du houmous, du caviar d'aubergines fumées, etc."

C'est la bonne adresse pour ceux qui recherchent un lieu gourmand et dépaysant pour leur pause déjeuner. A tester sans tarder !

Pratique. 36 rue Percière, Rouen. Du lundi au samedi à partir de 12h. Tel : 02 35 15 58 58.