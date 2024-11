Seine-Maritime. Le spa pour les cheveux, découvrez en quoi ça consiste

Et si vous preniez soin de votre cuir chevelu et de vos cheveux ? Ça tombe bien, à Rouen et dans l'agglomération plusieurs établissements proposent des formules "head spa" comme La clinique du cheveu et La Maison S. Ce sont des soins sur mesure incluant stimulation du cuir chevelu, modelage crânien, shampoing, etc. C'est un concept qui est originaire du Japon. A l'image d'un spa "classique" mêlant massage du corps, entre autres, ce type de prestation dédiée 100% au haut de votre tête, permet de vous évader le temps d'une séance. Cela permet aussi de favoriser la pousse du cheveu, réduire la chute capillaire, améliorer la circulation sanguine et apporter de la brillance sur les longueurs, allant de la racine jusqu'aux pointes.