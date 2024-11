Place du commerce. Des nouveautés à Rouen et dans l'agglomération

Cette semaine, découvrez Monstera Frip' et Charlène G, qui viennent d'ouvrir à Rouen et à Isneauville, et la nouvelle adresse du QG des Avenjoueurs.

Friperie, coiffeur et bar à jeux

L'enseigne Monstera Frip' a ouvert ses portes début juillet au 71 rue Beauvoisine à Rouen. Des vêtements pour hommes, femmes et enfants sont en vente avec des accessoires. Des bacs à 2 euros permettent aussi à ceux qui aiment chiner de dénicher des pépites. La boutique est ouverte du mardi au samedi de 11h à 19h. Du côté d'Isneauville, le salon de coiffure Charlène G a lui aussi ouvert ses portes il y a peu. Les hommes et les femmes peuvent s'y faire coiffer ou couper les cheveux du mardi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 17h. Enfin, le célèbre bar à jeux Le QG des Avenjoueurs vient de déménager de la rue des Fossés Louis VIII pour s'installer à l'Espace du palais près de la Fnac. Le concept reste pour autant identique : le midi, il sera possible de déjeuner sur place. Ouverture, agrandissement, déménagement dans la métropole de Rouen. Informez la rédaction à l'adresse redactionrouen@tendanceouest.com.