Place du commerce. Quoi de neuf à Rouen et dans la métropole ?

Il s'est installé au 34 rue des Augustins à Rouen derrière le cinéma Omnia.On peut y boire des boissons chaudes ou froides et dessiner ou peindre.

"On peut boire, manger et participer à des ateliers", assure Leila Tazine, la gérante. Elle travaille aux côtés de Margot Détaille, salariée. Des ateliers peinture et dessins sont proposés en semaine et le week-end avec une formule brunch. "C'est un lieu de détente atypique et inclusif."