Place du commerce. Les dernières pépites du centre-ville de Rouen

De nouveaux commerces viennent de s'installer dans le centre de la ville aux cent clochers. Il s'agit de L'Encre du cœur, d'Atelier Clothormé et de Maison Michel.

Librairie, lieu créatif et salon de thé

L'Encre du cœur est une librairie originale située au 11 rue aux Ours à Rouen. Celle-ci est spécialisée dans la vente de romans fantasy ou encore de new romance. Des genres très appréciés de la gent féminine, mais pas uniquement. Des romans en version originale sont également en rayon. Au 96 rue Jeanne-d'Arc, c'est un nouveau lieu créatif qui vient d'ouvrir. Il se nomme Atelier Clothormé. Des machines à coudre sont mises à disposition des passionnés de couture le temps d'un atelier. Il est ouvert du mercredi et samedi de 10h à 19h, le jeudi de 13h à 21h30, le vendredi de 12h à 19h et le dimanche de 10h à 18h. A quelques pas de là, au 1 rue de Crosne, un nouveau salon de thé a ouvert : Maison Michel. On peut y déguster des pâtisseries avec des boissons chaudes comme des macchiatos par exemple. Ouverture, agrandissement, déménagement dans la métropole de Rouen. Informez la rédaction à l'adresse

redactionrouen@tendanceouest.com.