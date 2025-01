Place du commerce. Trois nouveautés dans le centre-ville de Rouen

Trois nouvelles enseignes ont ouvert dans le centre-ville de Rouen cette semaine : L'Inédite, une boutique de décoration, Cabaïa, spécialiste des sacs, et M. Création, une autre enseigne d'objets de décoration.

Décoration, sacs et accessoires

La rue de l'Epicerie de Rouen accueille L'Inédite, une boutique où l'on trouve des objets de décoration recyclés, comme des lampes, ou transformés par la gérante, Florence Foucault. L'établissement est ouvert les vendredis et samedis de 10h à 18h30 et les autres jours sur rendez-vous. Rue du Gros-Horloge, c'est Cabaïa, spécialiste des sacs, qui s'est installé. Sacs, bagages et pochettes sont en vente de 10h à 19h du lundi au samedi. Enfin, M. Création, une autre boutique de décoration, est à découvrir rue Saint-Vivien à Rouen du lundi au jeudi sur rendez-vous et les vendredis et samedis dès 10h. La gérante, Magali Foucault, donne une seconde vie aux objets chinés en brocante.

