Alençon. Travaux d'été : rénovation énergétique et sécurité renforcée dans les écoles publiques

Le montant total des opérations s'élève à environ 200 000 euros. Cet été, la Ville d'Alençon a mené des travaux de rénovation dans ses écoles publiques dans l'optique de réaliser des économies d'énergie.

La mairie a procédé à la rénovation de la chaufferie et à l'amélioration des performances thermiques des installations de l'école de Montsort. Les réseaux de chauffage de l'établissement ont été remaniés et raccordés à la Gestion technique centralisée (GTC), système qui permet d'ajuster le chauffage à distance en fonction des besoins et des plannings d'occupation. La tuyauterie de l'école a quant à elle été isolée.

Des éclairages LED moins énergivores

Les tubes fluorescents des écoles Jeanne Géraud, Emile Dupont et Gabrielle Grandière ont été remplacés par des éclairages LED, "beaucoup moins énergivores", écrit la Ville. De son côté, la Communauté urbaine d'Alençon a installé des éclairages Led dans les cantines des écoles Jules Verne, Gabrielle Grandière, Emile Dupont, Jeanne Géraud, Jules Ferry, Point du jour, Montsort et Molière pour un montant de 23 000 euros TTC.

Un ralentisseur devant l'école Robert Desnos

Pour assurer la sécurité des enfants, la Ville a ajouté un ralentisseur devant l'école Robert Desnos. A l'automne, la Ville va également poursuivre la réfection des pans de couverture de l'établissement.

