Terres d'Argentan Interco. 2 050 élèves pour la rentrée 2025, des écoles rénovées et des classes ouvertes

Education. Les écoles de Terres d'Argentan Interco ont fait l'objet d'importants travaux de rénovation pendant les vacances d'été. Financés en grande partie par l'intercommunalité, ils avaient pour objectif d'accueillir les 2 050 écoliers du territoire dans de meilleures conditions.

Publié le 02/09/2025 à 14h07 - Par Martin Patry
L'école de Nécy s'est agrandie de 160 mètres carrés. - Martin Patry

Ils sont 2 050 enfants à avoir repris les cours à Argentan et ses alentours, lundi 1er septembre. Cet été, les écoles du territoire ont fait l'objet d'importants travaux pour "garantir aux enfants et aux équipes éducatives une rentrée scolaire dans les meilleures conditions", écrit l'intercommunalité Terres d'Argentan.

L'école de Nécy s'agrandit

A Nécy, l'école primaire et maternelle a inauguré son extension de 160 mètres carrés au mois de juillet, après plus de 16 mois de chantier. Les élèves peuvent désormais profiter de deux nouvelles salles de classe, d'une garderie, d'un dortoir et de sanitaires tout neufs. A Argentan, la construction de l'école Ginette Kolinka se poursuit.

Entrepris au printemps, le chantier de l'école d'Urou-et-Crennes s'est quant à lui achevé en août. L'établissement a été mis aux normes électriques et sa toiture a été remise en état pour un montant d'environ 160 000 euros. De son côté, l'école argentanaise Jacques Prévert est désormais équipée d'un éclairage LED et de toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite. La pose d'un ascenseur est également prévue en novembre, mois durant lequel des structures modulaires provisoires seront installées à l'école de Chambois, après les travaux de désamiantage entamés cet été.

Quatre ouvertures de classe, deux fermetures

Au sein de l'intercommunalité, le nombre d'écoliers est très légèrement en baisse par rapport à 2024. Les écoles de Monts-sur-Orne et Vincent Muselli, à Argentan, ont chacune fermé une classe. Les écoles argentanaises Jacques-Prévert et Victor-Hugo ainsi que les écoles de Nécy et du Bourg-Saint-Léonard comptent quant à elles une classe supplémentaire cette année.

Le service Enfance jeunesse a recruté 14 animateurs qui assureront notamment les pauses méridiennes et les garderies du soir dans les écoles du territoire. Une éducatrice jeunes enfants a également été embauchée à l'école Jacques-Prévert pour travailler sur l'accompagnement des enfants et de la parentalité.

