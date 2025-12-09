[Photos] Près de Caen. Une première au Domaine de Bois Roger : un spectacle féérique illumine les façades du manoir

Jusqu'au 30 décembre le Domaine de Bois Roger, situé à Cléville, à 20 minutes de Caen, ouvre ses portes pour projeter sur les façades du manoir un spectacle féerique nommé L'Odyssée du Bois Roger, soit pas moins de 260m² de projection à travers une mise en lumière poétique et immersive. Adultes et enfants seront accueillis par des cigognes et y découvriront une magnifique scénographie où illuminations, histoires poétiques et imaginaires se côtoient.

"L'Odyssée du Bois Roger", un voyage immersif sur les façades de la majestueuse demeure où cigognes, dunes, océans font rêver les spectateurs. - Laura Grandin

Plusieurs projections par soir

Tout commence avec Stela, la cigogne héroïne modélisée en 3D et créée sur mesure pour permettre aux spectateurs de vivre un voyage hors du temps avec des paysages qui se transforment sous leurs yeux. Dunes, océans, cimes et bien d'autres représentations ravissent les spectateurs. "Les savoir-faire locaux, l'innovation technologique, les trois vidéoprojecteurs, les 30 000 lumens et la bande-son originale rendent le spectacle magnifique", relate Laura Grandin, chef de projet événementiel au sein de l'agence événementielle M2, qui a créé le spectacle.

Ce spectacle a lieu jusqu'au 30 décembre de 17h à 21h. Une projection de 12 minutes est proposée toutes les 30 minutes afin de plonger les spectateurs dans un rêve inoubliable. Avant d'assister à la projection nocturne, il est possible de s'offrir une promenade en journée dans le parc de 5 hectares.

Un lieu emblématique

Ce spectacle a été pensé afin de "faire rayonner le lieu et son histoire sous un autre angle et sous une autre saison", raconte Laura Grandin. "L'enjeu est de favoriser un ancrage local tout en valorisant l'histoire du domaine et son environnement naturel puisque l'écosystème de Bois Roger mérite d'être connu et visité." Ce spectacle en six actes rend hommage à Jacques Perrin, ancien propriétaire du Domaine de Bois Roger, qui a su mettre en valeur les oiseaux et la nature au cinéma. C'est ici qu'il a donné naissance au mythique documentaire Le Peuple migrateur, César du meilleur montage en 2002. Pour ce film, il éleva et accompagna cigognes et oies dans le domaine.

Pratique. Jusqu'au 30 décembre. 7€ pour les adultes, 5€ jusqu'à 12 ans et gratuit pour les moins de 5 ans.