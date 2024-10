[Photos]. Découvrez la majestueuse demeure de 1 500m² de Jacques Perrin qui lui a inspiré son film "Le Peuple migrateur"

Jacques Perrin, acteur, réalisateur et producteur incontournable, a marqué le cinéma avec ses documentaires qui capturent la beauté de la nature. Son amour pour l'environnement transparaît dans chaque recoin de sa propriété, un manoir niché au cœur du Pays d'Auge.

Normandie, le 11 juin 2001, rendez-vous avec Jacques PERRIN dans sa propriété transformée en réserve ornithologique pour les besoins du film "Le Peuple migrateur". - gbertindenis - Alvaro CANOVAS

A ses côtés, Valentine Perrin, sa partenaire de longue date, qui a contribué à faire de ce domaine un lieu exceptionnel. Ensemble, ils ont créé un espace où la nature et l'histoire cohabitent en parfaite harmonie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Domaine de Bois Roger - Un lieu qui fait le lien ✨ (@domainedeboisrogercleville)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Domaine de Bois Roger - Un lieu qui fait le lien ✨ (@domainedeboisrogercleville)

Une demeure d'exception au cœur de la Normandie : et si vous la visitiez avec nous ?

Le manoir, situé à Cléville, s'étend sur plus de 5 hectares de verdure. Des arbres centenaires, des étangs scintillants et des espaces verts à perte de vue offrent une sensation d'évasion totale.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Domaine de Bois Roger - Un lieu qui fait le lien ✨ (@domainedeboisrogercleville)

Imaginez un domaine d'exception où chaque bâtiment raconte une histoire. Le Manoir déploie ses 900m² sur trois étages, offrant des espaces de vie élégants et confortables au cœur d'une nature saisissante. Trois grandes pièces de réception avec cheminées, une bibliothèque intime, un salon TV, une salle de billard et une vaste cuisine dînatoire équipée d'un cellier. L'espace extérieur, avec une terrasse orientée plein sud et une piscine chauffée, est parfait pour des moments de détente en toute tranquillité. Ce manoir peut accueillir jusqu'à 15 personnes, avec six salles de bains parfaitement aménagées pour un confort optimal.

La Grange ajoute une touche d'histoire et d'authenticité. Ce vaste espace de 326m², autrefois utilisé pour abriter des ULM, est aujourd'hui un lieu de réception pour vos événements privés ou professionnels. Dotée de deux rétroprojecteurs, d'une estrade modulable et d'un espace traiteur de 90m², la Grange peut accueillir jusqu'à 659 personnes en configuration debout. Le cadre idéal pour des séminaires, mariages ou conférences.

L'Orangerie, quant à elle, est un espace de réception élégant de 250m² en pleine nature, avec une capacité d'accueil de 200 personnes.

Pour ceux qui recherchent un moment de repos, La Volière et La Gare, deux maisons au style charmant, proposent chacune des couchages confortables dans un cadre bucolique.

Enfin, le parc arboré de 5 hectares vous transporte dans une ambiance hors du temps. Vous y apercevrez peut-être les cigognes qui nichent dans le domaine, ajoutant une touche de magie à cet environnement enchanteur. De plus, le domaine dispose d'installations variées : un terrain de padel, une aire de jeux pour enfants, une piste de pétanque et un espace barbecue pour des moments conviviaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Domaine de Bois Roger - Un lieu qui fait le lien ✨ (@domainedeboisrogercleville)

Valentine Perrin : gardienne de l'héritage

Depuis la disparition de son époux, Valentine Perrin s'est engagée à perpétuer l'œuvre de Jacques Perrin en poursuivant la mission qu'ils avaient tous deux entreprise : préserver ce lieu unique. Plus qu'une simple maison, le domaine est devenu un symbole de protection de la nature et du patrimoine normand. Valentine Perrin a su allier modernité et tradition en ouvrant le manoir à la location, permettant aux visiteurs de séjourner dans cet écrin de verdure ou d'y organiser des événements privés comme des mariages.

Mais au-delà de l'aspect événementiel, c'est surtout le respect de l'écosystème qui prime. Valentine Perrin veille personnellement à ce que le domaine reste un sanctuaire pour la faune, avec une attention particulière portée aux cigognes, dont plusieurs dizaines ont élu domicile sur la propriété depuis le tournage du Peuple migrateur. Ce souci du détail et cet engagement écologique font du Bois Roger un lieu unique, où nature et humanité cohabitent harmonieusement.