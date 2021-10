Quel Calvados pour le 21ème siècle ?

Au total, 16 700 personnes ont participé à cette concertation en répondant à un questionnaire ou en s'investissant autour de tables rondes organisées dans six villes du département. Lors de cette journée, ont été restitués les résultats de cette vaste concertation publique. A la question, 'Quels sont, selon vous, les enjeux environnementaux prioritaires pour le Calvados de demain ?”, les sondés ont répondu à 30,3% qu'il s'agissait de la protection de l'air, de l'eau, des sols et des paysages, à 20,3% de la lutte contre l'étalement urbain (grignotage des terres agricoles et des espaces naturels), à 16,5% de la lutte contre le réchauffement climatique et les catastrophes naturelles, à 14 % du développement des énergies renouvelables et à 8,6% de la préservation de la biodiversité terrestre et marine. Ces chiffres à l'appui, le Calvados va maintenant dégager ses grandes priorités pour les décennies à venir.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire