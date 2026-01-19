Normandie. La région perd des élèves : des lycées fermeront-ils dans les prochaines années ?

Le solde naturel de la France devient négatif, et comme toutes les régions, la Normandie n'échappe pas à la règle. Chaque année, elle perd environ 1 500 lycéens dans le public. "Nos lycées, notamment dans l'ouest de la Normandie, vont bientôt connaître la réduction des effectifs que commencent à vivre clairement les collèges", pointe Hervé Morin, le président de la Région. Deux solutions sont imaginées en réponse au phénomène inévitable.

Fermer des ailes… Puis des établissements

La première est d'optimiser au mieux la surface utilisée dans les établissements. "Il faut densifier nos lycées, bâtir un nouveau modèle." Certains espaces, certaines ailes, pourraient ainsi être fermés : "Ça permettra de réduire les coûts, en chauffage, en entretien… Ce n'est pas la peine d'avoir toutes ces surfaces s'il n'y a personne dedans", justifie-t-il.

Puis à l'horizon 2030-2031, il estime que des lycées pourraient fermer leurs portes. Dans des villes qui possèdent deux lycées, les adolescents pourraient ainsi tous être réunis dans un seul. "Mais il faudrait que la baisse d'effectif soit assez importante", tempère Hervé Morin.

Eviter les déserts scolaires

Deuxième solution avancée par le président de la Région Normandie : celle de bâtir des ensembles scolaires qui réuniraient lycée, collège, et parfois même école primaire. "On commence à réfléchir à ces établissements communs, pour ne pas disparaître de la carte scolaire sur certains coins, mais au contraire réunir nos forces pour faire en sorte d'avoir une proposition dans un lieu commun", explique-t-il. Ce qui nécessiterait ainsi une bonne collaboration entre la Région, en charge des lycées, les départements, qui s'occupent des collèges, et le rectorat.