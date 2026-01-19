En ce moment The Fate of Ophelia Taylor SWIFT
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Normandie. La région perd des élèves : des lycées fermeront-ils dans les prochaines années ?

Education. Si la Région Normandie gagne des habitants, elle perd chaque année des lycéens. Au point que les services de la Région réfléchissent à comment s'adapter.

Publié le 19/01/2026 à 10h15 - Par Lilian Fermin
Normandie. La région perd des élèves : des lycées fermeront-ils dans les prochaines années ?
Le président de la Région Normandie a évoqué le défi lié à la diminution annuelle du nombre de lycéens dans les établissements.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le solde naturel de la France devient négatif, et comme toutes les régions, la Normandie n'échappe pas à la règle. Chaque année, elle perd environ 1 500 lycéens dans le public. "Nos lycées, notamment dans l'ouest de la Normandie, vont bientôt connaître la réduction des effectifs que commencent à vivre clairement les collèges", pointe Hervé Morin, le président de la Région. Deux solutions sont imaginées en réponse au phénomène inévitable.

Fermer des ailes… Puis des établissements

La première est d'optimiser au mieux la surface utilisée dans les établissements. "Il faut densifier nos lycées, bâtir un nouveau modèle." Certains espaces, certaines ailes, pourraient ainsi être fermés : "Ça permettra de réduire les coûts, en chauffage, en entretien… Ce n'est pas la peine d'avoir toutes ces surfaces s'il n'y a personne dedans", justifie-t-il.

Puis à l'horizon 2030-2031, il estime que des lycées pourraient fermer leurs portes. Dans des villes qui possèdent deux lycées, les adolescents pourraient ainsi tous être réunis dans un seul. "Mais il faudrait que la baisse d'effectif soit assez importante", tempère Hervé Morin.

Eviter les déserts scolaires

Deuxième solution avancée par le président de la Région Normandie : celle de bâtir des ensembles scolaires qui réuniraient lycée, collège, et parfois même école primaire. "On commence à réfléchir à ces établissements communs, pour ne pas disparaître de la carte scolaire sur certains coins, mais au contraire réunir nos forces pour faire en sorte d'avoir une proposition dans un lieu commun", explique-t-il. Ce qui nécessiterait ainsi une bonne collaboration entre la Région, en charge des lycées, les départements, qui s'occupent des collèges, et le rectorat.

Hervé Morin

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Support de smartphone pour voiture
Support de smartphone pour voiture Talence (33400) 8€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine a café programable avec filtre et broyeur intégrée 10 tasses
Machine a café programable avec filtre et broyeur intégrée 10 tasses Aubignan (84810) 85€ Découvrir
lot bricolage
lot bricolage Saint-Vincent-de-Reins (69240) 25€ Découvrir
blouson de cuir
blouson de cuir Saint-Vincent-de-Reins (69240) 50€ Découvrir
PEDALIER D'APPARTEMENT
PEDALIER D'APPARTEMENT Saint-Vincent-de-Reins (69240) 15€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Normandie. La région perd des élèves : des lycées fermeront-ils dans les prochaines années ?
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple