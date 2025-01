Education. 137 postes supprimés dans le second degré en Normandie

La rentrée de l'année civile est à peine passée que la prochaine rentrée scolaire, pour 2025-2026, se prépare déjà. Les réunions entre le rectorat et les syndicats portent notamment sur la répartition de la dotation de professeurs dans l'académie de Normandie. Selon le syndicat SNES-FSU, mais aussi le Sgen-CFDT, le second degré, soit les collèges et lycées, devrait perdre 137 postes d'enseignant. Il y aurait seulement 22 suppressions de poste dans le premier degré à titre de comparaison. Selon les syndicats, sans vote du budget, ces chiffres peuvent encore évoluer.

Plus de postes dans les lycées professionnels

Dans le détail, les collèges devraient perdre 130 professeurs, et les lycées 40. Mais il faut aussi compter l'ajout de 33 postes d'enseignant, créés ou en tout cas réattribués aux lycées professionnels, pour équilibrer les pertes, ce qui porte le total des postes supprimés à 137. A la suite de l'abandon de la mesure prévoyant la suppression de 4 000 postes d'enseignant au niveau national, Valérie Levavasseur - secrétaire générale adjointe du Sgen-CFDT Normandie - souligne : "On s'attendait à pire, c'est un soulagement." Elle ajoute que malgré tout "les difficultés subsistent, la France a les classes les plus chargées d'Europe".

Manche

Dans la Manche, il devrait y avoir deux postes en moins dans le premier degré, 13 postes en moins dans les collèges et cinq en moins dans les lycées. Les lycées professionnels devraient avoir plus d'enseignants. "Les retraits paraissent moins massifs, mais sont dans la continuité", estime Pascal Roger. Deux classes Ulis, pour les élèves handicapés, devraient être créées.

Calvados

Le Calvados devrait avoir 35 postes équivalents temps plein en moins en collège, mais six classes Ulis seraient créées. "Avec ces nouvelles classes, 85% des collèges du département auront ce dispositif. C'est une bonne nouvelle", exprime Valérie Levavasseur. Côté premier degré, il y aurait quatre suppressions de poste. Le nombre de postes pour le lycée n'est pas connu.

Eure

L'Eure doit aussi perdre 35 postes en collège, mais gagner cinq classes Ulis. En primaire, il y aurait neuf postes en moins. Le nombre de postes pour le lycée n'est pas connu.

Orne

Seize postes doivent être supprimés dans les collèges de l'Orne, et deux Ulis aussi doivent disparaître, avec encore deux postes en primaire. Le nombre de postes pour le lycée n'est pas connu.

Seine-Maritime

La suppression de 31 équivalents temps plein est en préparation en Seine-Maritime, avec la création de huit Ulis et cinq postes dans le premier degré. Le nombre de postes pour le lycée n'est pas connu.