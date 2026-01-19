En ce moment End Of Beginning DJO
Caen. Il assène des coups de couteau à son chien : un homme ivre interpellé

Sécurité. Dimanche 11 janvier, les policiers ont sauvé un animal à Caen. Un chien était victime d'acte de cruauté de la part de l'homme qui avait sa garde.

Publié le 19/01/2026 à 08h36 - Par Lilian Fermin
Un chien a été victime de coups de couteau à Caen dimanche 11 janvier. - Illustration

Un animal a été sauvé par les policiers de Caen. Dimanche 11 janvier, un chien est victime de plusieurs coups de couteau, portés par l'homme qui le garde. Ce dernier est ivre, et est interpellé par les forces de l'ordre.

Le chien pris en charge par les urgences vétérinaires

Immédiatement, le chien a été pris en charge par les urgences vétérinaires, et a depuis été confié à la SPA par les policiers. L'homme cruel envers l'animal devra lui répondre de ses actes devant la justice.

"La violence envers les animaux, c'est non", clame la police nationale du Calvados, qui rappelle le lien vers le formulaire dédié pour signaler un acte de maltraitance.

