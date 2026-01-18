En ce moment 12 to 12 SOMBR
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Rouen. Mister France 2026 : Lucas Gridaine, Mister Normandie, est troisième dauphin

Loisir. A l'issue de l'élection des Mister France qui a eu lieu samedi 17 janvier, Lucas Gridaine, élu Mister Normandie 2025, termine son aventure à la place de troisième dauphin. 

Publié le 18/01/2026 à 17h43 - Par Elvire Alix
Rouen. Mister France 2026 : Lucas Gridaine, Mister Normandie, est troisième dauphin
Lucas Gridaine est Mister Normandie 2025 et troisième dauphin de Mister France 2026. - Mister France 2026

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le Rouennais Lucas Gridaine, élu Mister Normandie 2025, s'est classé troisième dauphin lors de l'élection de Mister France, qui s'est tenue samedi 17 janvier au soir. Le titre national a été remporté par Maxence Brovillé, originaire d'Auvergne. Dimitri Chapelain, représentant de la Côte d'Azur, premier dauphin et Antoine Savoy, venu de Picardie, deuxième dauphin complètent le podium devant le candidat normand.

L'handicap et le handisport au cœur de ses projets

Comme l'ensemble des finalistes, Lucas Gridaine a pris la parole pour défendre une cause qui lui tient à cœur. Il a choisi de mettre en avant le handicap et le handisport, un sujet en lien avec son parcours et ses études. Âgé de 22 ans, il est actuellement en dernière année de formation en kinésithérapie à Rouen.

Ce classement national vient conclure un parcours remarqué pour le candidat normand, déjà titré au niveau régional.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Support de smartphone pour voiture
Support de smartphone pour voiture Talence (33400) 8€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Cuve à eau de 700 litres
Cuve à eau de 700 litres Saint-Hymetiere-sur-Valouse (39240) 90€ Découvrir
Cuve à eau alimentaire
Cuve à eau alimentaire Saint-Hymetiere-sur-Valouse (39240) 90€ Découvrir
tour de cou rétro au crochet
tour de cou rétro au crochet Bouzonville (57320) 20€ Découvrir
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros Plouguerneau (29880) 2 500€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Rouen. Mister France 2026 : Lucas Gridaine, Mister Normandie, est troisième dauphin
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple