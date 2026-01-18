Rouen. Mister France 2026 : Lucas Gridaine, Mister Normandie, est troisième dauphin

Le Rouennais Lucas Gridaine, élu Mister Normandie 2025, s'est classé troisième dauphin lors de l'élection de Mister France, qui s'est tenue samedi 17 janvier au soir. Le titre national a été remporté par Maxence Brovillé, originaire d'Auvergne. Dimitri Chapelain, représentant de la Côte d'Azur, premier dauphin et Antoine Savoy, venu de Picardie, deuxième dauphin complètent le podium devant le candidat normand.

L'handicap et le handisport au cœur de ses projets

Comme l'ensemble des finalistes, Lucas Gridaine a pris la parole pour défendre une cause qui lui tient à cœur. Il a choisi de mettre en avant le handicap et le handisport, un sujet en lien avec son parcours et ses études. Âgé de 22 ans, il est actuellement en dernière année de formation en kinésithérapie à Rouen.

Ce classement national vient conclure un parcours remarqué pour le candidat normand, déjà titré au niveau régional.