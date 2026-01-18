Environnement. Une pollution aux hydrocarbures détectée dans les cours d'eau jusqu'au port de Dieppe

Une pollution aux hydrocarbures a été constatée samedi 17 janvier dans le port de Dieppe. L'incident trouve son origine à Arques-la-Bataille, à la suite du retrait d'une cuve à fioul dans une habitation privée.

Des barrages absorbants

Selon les autorités, du fioul se serait déversé dans une fosse avant de se mélanger à l'eau et de rejoindre la rivière de la Béthune. La pollution a ensuite suivi le cours de l'Arques jusqu'au port de Dieppe, où elle a été détectée dans la journée. Rapidement mobilisés, les services du port de Dieppe et le Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime (SDIS 76) ont installé des barrages absorbants à la source de la pollution et à l'embouchure entre l'Arques et le port. Ces dispositifs visent à limiter la propagation des hydrocarbures. A ce stade, aucune mortalité piscicole n'a été observée dans les cours d'eau concernés.

L'accès aux plages de Dieppe et du Puys fermé

Par précaution, la mairie de Dieppe a décidé de fermer l'accès à la plage de Dieppe ainsi qu'à celle de Puys. La capitainerie du port a également interdit la pêche dans l'enceinte portuaire afin d'éviter tout risque sanitaire.