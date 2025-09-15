Biofioul : une alternative durable pour votre chauffage

Qu’est-ce que le biofioul ?



Conçu pour réduire les émissions de CO2, le biofioul est un mélange de fioul domestique et d’ester méthylique d’acide gras (EMAG), provenant du colza prioritairement cultivé en France.

Une première formule de Biofioul F30 est ainsi disponible depuis 2022. Cette dernière est composée à 70 % de fioul domestique et à 30 % d’EMAG pour une réduction des émissions de CO2 à environ 220 mg/kWh.

Suite à l’annonce du Gouvernement sur l’interdiction d’installation de chaudières au fioul neuves depuis juillet 2022, la Fédération Française des Combustibles, Carburants et Chauffage (FF3C) a souhaité développer ce nouveau combustible liquide aux nombreux avantages.

D’ici à 2030-2040, la FF3C prévoit une transition vers des mélanges toujours plus riches en bio-composants avec un biofioul F50 puis un biofioul F100 (100 % renouvelable).



Pourquoi passer à un biocarburant ?



Changer ou transformer sa chaudière au fioul pour une chaudière biofioul est un premier pas vers la réduction de votre empreinte carbone.

Énergie fossile non renouvelable et extrêmement polluante, le fioul domestique connaît également un prix très fluctuant, avec une nette tendance à la hausse.

Opter pour cet équipement nouvelle génération représente un vrai engagement dans la protection de l’environnement, sans toucher à votre confort. Cela vous permettra de réaliser jusqu’à 30 % d’économie sur votre consommation d’énergie par rapport à votre ancienne chaudière fioul.

Dans un contexte de réchauffement climatique avéré, le biofioul représente une alternative efficace et fiable pour obtenir un bilan carbone plus favorable.

Diminution d’émission de gaz à effet de serre

Diminution d’émission de particules fines

Diminution d’émission d’oxydes d’azote (NOx)

La production de ce biocombustible nouvelle génération offre également de nouveaux débouchés pour les agriculteurs français. Premier producteur de colza en Europe, la France développe une culture utile dans de nombreuses filières, de l’énergie au cosmétique ou l’alimentaire.

Comment bénéficier du biofioul ?



Si comme 3,5 millions de foyers français, vous êtes concernés par le chauffage au fioul, vous pouvez opter pour une alternative plus durable.

Pour cela, deux solutions sont possibles :

- Achat d’une nouvelle chaudière biofioul chez un distributeur agréé (entre 7000 et 12000 € en moyenne),

- Conversion d’une chaudière au fioul classique en chaudière biofioul (entre 400 et 1200 € selon les modèles).

Dans le cas d’une conversion, il suffit de faire changer le brûleur par un nouvel équipement compatible avec le biocombustible.

Certains anciens modèles ne permettent pas cette transformation, renseignez-vous auprès d’un professionnel qualifié !



Evénements à venir pour rencontrer les distributeurs biofioul et découvrir les matériels biofioul sur le carpodium de FF3C :