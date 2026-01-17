Place du commerce à Caen. Des vêtements, de la coiffure et de l'onglerie

En ce moment Melodrama (feat Theodora) DISIZ
Economie. Voici comme chaque semaine un lot de nouveaux commerces, cette fois uniquement situés dans les alentours de Caen.

Publié le 17/01/2026 à 11h00 - Par Lise Crocquevieille
Cette semaine au programme de votre rubrique place du commerce : un magasin de vêtements pour enfants à Courseulles-sur-Mer, une onglerie à Argences et un salon de coiffure à Hérouville-Saint-Clair (photo : Kids Love à Courseulles-sur-Mer). - Lise Crocquevieille

"Cela fait 15 ans que je travaille dans des enseignes pour enfants, mais je voulais avoir mon propre commerce", souligne Gaëtan Embareck, gérant du magasin Kids Love, à Courseulles-sur-Mer. Ce choix de s'installer sur la côte est tout réfléchi : "C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'offres de magasins pour enfants par ici, je voulais me démarquer !", sourit-il.

De la beauté pour toutes et tous

"Il y avait pas mal de demandes pour ouvrir un institut près de Caen, alors quand j'ai eu l'opportunité de m'installer à Argences, j'ai sauté le pas !", se réjouit Clémence Mackoviak, gérante de RosEsmée l'Onglerie. Elle précise aussi concernant la pièce dédiée aux indépendants : "Il ne faut pas hésiter à nous contacter si des personnes veulent s'y installer."

"D'avoir mon propre salon, c'est mon rêve depuis des années, alors je suis la plus heureuse !", lance Adèle Alexandre, gérante comblée d'Angeliss Coiffure, à Hérouville-Saint-Clair, dans le centre des Belles Portes. Elle ajoute : "Surtout, je veux que tout le monde se sente le bienvenu, peu importe la nature de cheveux de chacun."

Caen. Angeliss Coiffure à Hérouville-Saint-Clair
Adèle Alexandre est la gérante du salon Angeliss Coiffure, qui a ouvert au centre commercial Les Belles Portes à Hérouville-Saint-Clair.

Un nouveau salon de coiffure s'est installé au centre commercial des Belles Portes. Adèle Alexandre en est la gérante.

Dans ce salon, tout le monde est le bienvenu : hommes, femmes, enfants, cheveux crépus, lisses, courts... Angeliss Coiffure propose du tressage, mais aussi des balayages, lissages ou encore du botox capillaire. Ouvert du lundi au samedi (les lundis, mardis, jeudis sur rendez-vous).

Courseulles-sur-Mer. Kids Love à Courseulles-sur-Mer
Gaëtan Embareck est le gérant de Kids Love, qui propose des vêtements pour les enfants, à Courseulles-sur-Mer.

Kids Love est un magasin de prêt-à-porter et accessoires pour les enfants. Gaëtan Embareck a ouvert son commerce au 3 rue de Réviers en décembre dernier.

Kids Love propose des vêtements pour les enfants de 0 à 14 ans. On peut aussi y retrouver des accessoires et de la puériculture : peluches, sorties de bain, chaussures ou encore bavoirs. Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h. Instagram : @boutiquekids_lov14470.

Argences. RosEmée l'Onglerie à Argences
Clémence Mackowiak est la gérante de RosEsmée l'Onglerie, située au 20 rue Georges Lemesle à Argences.

Jusque-là dans le pays d'Auge, l'onglerie s'implante maintenant à Argences. Clémence Mackowiak est la gérante de cette boutique rue Georges Lemesle.

En plus des propositions liées à l'onglerie - nail art, gel - RosEsmée l'Onglerie comprend aussi des épilations du sourcil au fil, teintures ou encore browlift. Une seconde salle est dédiée aux indépendants : en ce moment, une masseuse occupe les lieux. Ouvert du mardi au samedi.

