Place du commerce à Caen. Des vêtements, de la coiffure et de l'onglerie

"Cela fait 15 ans que je travaille dans des enseignes pour enfants, mais je voulais avoir mon propre commerce", souligne Gaëtan Embareck, gérant du magasin Kids Love, à Courseulles-sur-Mer. Ce choix de s'installer sur la côte est tout réfléchi : "C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'offres de magasins pour enfants par ici, je voulais me démarquer !", sourit-il.
De la beauté pour toutes et tous
"Il y avait pas mal de demandes pour ouvrir un institut près de Caen, alors quand j'ai eu l'opportunité de m'installer à Argences, j'ai sauté le pas !", se réjouit Clémence Mackoviak, gérante de RosEsmée l'Onglerie. Elle précise aussi concernant la pièce dédiée aux indépendants : "Il ne faut pas hésiter à nous contacter si des personnes veulent s'y installer."
"D'avoir mon propre salon, c'est mon rêve depuis des années, alors je suis la plus heureuse !", lance Adèle Alexandre, gérante comblée d'Angeliss Coiffure, à Hérouville-Saint-Clair, dans le centre des Belles Portes. Elle ajoute : "Surtout, je veux que tout le monde se sente le bienvenu, peu importe la nature de cheveux de chacun."
Angeliss Coiffure à Hérouville-Saint-Clair
Un nouveau salon de coiffure s'est installé au centre commercial des Belles Portes. Adèle Alexandre en est la gérante.
Dans ce salon, tout le monde est le bienvenu : hommes, femmes, enfants, cheveux crépus, lisses, courts... Angeliss Coiffure propose du tressage, mais aussi des balayages, lissages ou encore du botox capillaire. Ouvert du lundi au samedi (les lundis, mardis, jeudis sur rendez-vous).
Kids Love à Courseulles-sur-Mer
Kids Love est un magasin de prêt-à-porter et accessoires pour les enfants. Gaëtan Embareck a ouvert son commerce au 3 rue de Réviers en décembre dernier.
Kids Love propose des vêtements pour les enfants de 0 à 14 ans. On peut aussi y retrouver des accessoires et de la puériculture : peluches, sorties de bain, chaussures ou encore bavoirs. Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h. Instagram : @boutiquekids_lov14470.
RosEmée l'Onglerie à Argences
Jusque-là dans le pays d'Auge, l'onglerie s'implante maintenant à Argences. Clémence Mackowiak est la gérante de cette boutique rue Georges Lemesle.
En plus des propositions liées à l'onglerie - nail art, gel - RosEsmée l'Onglerie comprend aussi des épilations du sourcil au fil, teintures ou encore browlift. Une seconde salle est dédiée aux indépendants : en ce moment, une masseuse occupe les lieux. Ouvert du mardi au samedi.
