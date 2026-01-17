Place du commerce à Caen. Des vêtements, de la coiffure et de l'onglerie

"Cela fait 15 ans que je travaille dans des enseignes pour enfants, mais je voulais avoir mon propre commerce", souligne Gaëtan Embareck, gérant du magasin Kids Love, à Courseulles-sur-Mer. Ce choix de s'installer sur la côte est tout réfléchi : "C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'offres de magasins pour enfants par ici, je voulais me démarquer !", sourit-il.

De la beauté pour toutes et tous

"Il y avait pas mal de demandes pour ouvrir un institut près de Caen, alors quand j'ai eu l'opportunité de m'installer à Argences, j'ai sauté le pas !", se réjouit Clémence Mackoviak, gérante de RosEsmée l'Onglerie. Elle précise aussi concernant la pièce dédiée aux indépendants : "Il ne faut pas hésiter à nous contacter si des personnes veulent s'y installer."

"D'avoir mon propre salon, c'est mon rêve depuis des années, alors je suis la plus heureuse !", lance Adèle Alexandre, gérante comblée d'Angeliss Coiffure, à Hérouville-Saint-Clair, dans le centre des Belles Portes. Elle ajoute : "Surtout, je veux que tout le monde se sente le bienvenu, peu importe la nature de cheveux de chacun."