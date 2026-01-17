Eure. Coupe d'Afrique des Nations : 32 verbalisations recensées dans le département

La préfecture de l'Eure appelle à la prudence. Vendredi 16 janvier, elle a indiqué dans un communiqué qu'à la suite des rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations du mercredi 14 janvier, fêtées par les supporters des équipes concernées, plusieurs infractions, notamment au Code de la route, ont été relevées dans le département de l'Eure. Ces faits ont conduit à "32 verbalisations par les forces de l'ordre, qui seront envoyées dans les prochains jours aux contrevenants", a indiqué la préfecture.

"Les manifestations de joie sont légitimes, mais ne sauraient conduire à des troubles à l'ordre public"

Charles Giusti, préfet de l'Eure, a rappelé dans ce communiqué que, "si les manifestations de joie sont légitimes, elles ne sauraient conduire à des troubles à l'ordre public ni à des mises en danger, que ce soit pour les participants à ces rassemblements, pour les riverains ou les autres usagers circulant dans les villes".

Les forces de l'ordre restent vigilantes

Les forces de l'ordre seront particulièrement vigilantes, à l'occasion des rencontres prévues cette fin de semaine, pour que ces règles de sécurité et de vie en société soient respectées. "A défaut, les contrevenants seront identifiés et sanctionnés", conclut la préfecture euroise.