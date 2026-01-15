Football. CAN : une finale Maroc – Sénégal aux accents normands

En ce moment Ailleurs ORELSAN
Sport. Le verdict est tombé mardi 13 janvier soir, au terme d'un long suspense : le Maroc s'est qualifié face au Nigeria (0-0, 4-2 t.a.b). Les Lions de l'Atlas retrouveront en finale le Sénégal, vainqueur de l'Egypte plus tôt dans la journée (1-0). Coup d'envoi dimanche à 20h.

Publié le 15/01/2026 à 17h38 - Par Jonathan
Une affiche de prestige… et une rencontre marquée par la présence de plusieurs joueurs passés par la Normandie. - Jean Pierre Kepseu - Wikicommons

Une affiche de prestige… et une rencontre marquée par la présence de plusieurs joueurs passés par la Normandie.

N'Diaye, de Rouen à la finale de la CAN

Titulaire indiscutable avec le Sénégal, Iliman N'Diaye est bien connu du chef-lieu de la Seine-Maritime.

Le milieu offensif d'Everton a fait ses premiers pas au Rouen Sapins FC, avant de rejoindre le FC Rouen puis le centre de formation de l'OM.
Héros du quart de finale contre le Mali, auteur de l'unique but du match, il est l'un des hommes forts du sélectionneur Pape Thiaw et devrait débuter la finale dimanche à Rabat.

Edouard Mendy, parcours hors norme

Autre Normand incontournable : Edouard Mendy. Le gardien sénégalais, né à Montivilliers, est passé dans plusieurs clubs de l'agglomération havraise avant de percer à Reims puis Rennes.
Vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea en 2021, il incarne une trajectoire exceptionnelle, après avoir connu une période de chômage en 2014.

Edouard Mendy sous le maillot de Chelsea en 2021Edouard Mendy sous le maillot de Chelsea en 2021 - Анна Мейер - Wikicommons

Des liens forts avec la Normandie

Côté marocain, Romain Saïss, capitaine des Lions de l'Atlas, a porté les couleurs du Havre AC entre 2013 et 2015.

Blessé en début de tournoi, il pourrait faire son retour dimanche pour tenter de décrocher son premier titre international.

A noter également la présence de Mory Diaw, le gardien du HAC arrivé cet été, remplaçant avec le Sénégal.

Romain Saïss lors de la Coupe du monde 2018 face à l'EspagneRomain Saïss lors de la Coupe du monde 2018 face à l'Espagne - Александр Подгорчук - Wikicommons

Où voir la finale ?

La finale sera diffusée en clair ce dimanche à 20h.
beIN Sports, détenteur des droits, a conclu un accord de sous-licence avec le groupe M6.

Reste à savoir si la rencontre sera retransmise sur M6 ou W9.

Galerie photos
