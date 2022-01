Rouen. [REPLAY] : l'après-trêve de Caen et Le Havre et la renaissance du FC Rouen au menu du Club Foot 

Ligue 1 : Est-ce que le SM Caen peut réellement croire au maintien ?

- Saint-Etienne et les rencontres internationales : quels impacts dans les jambes et dans les têtes ?

- La trêve est-elle une chance ?

- Comment le duo Mercadal/Courbis a-t-il géré la trêve ?

Ligue 2 : Le HAC à Lens pour le premier match couperet ?

- Ajaccio peut-il être utile ?

- Lens, y-a-t-il un vrai espoir de gagner ?

- Comment préparer ce genre de match et Le HAC peut-il profiter de son expérience de "remontada" de l'an passé ?

Normandie : Le FC Rouen est-il en train de renaître ?

- le Rouen a-t-il les moyens de ses ambitions ?

- Les supporters de Rouen sont-ils tout à la fois l'atout et le handicap du club ?

L'équipe du soir :

Pierre-Charles (réalisateur), Sylvain Letouzé (présentateur), Thibault Deslandes et Cyril Capron (Tendance Ouest), Jo " Coach " Gallon, Pierre-Maxime Leprovost (La Manche Libre) et Julien Mahieu (So Foot)

