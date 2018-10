[REPLAY] : Revivez l'émission Club Foot avec Manu Imorou, invité d'honneur

C'est avec grand plaisir que l'équipe du Club Foot a accueilli Manu IMOROU, défenseur du SM Caen (Ligue 1) sans ses locaux, comme invité d'honneur d'une émission particulièrement dense.

Au programme :

- le SM Caen (L1) sans solution, pourquoi ?

- Le Havre (L2), déjà le match de la dernière chance contre Lens ?

- FC Rouen et Oissel partis pour se croiser chez les Nationaux ?

- L'autre football était consacré ce lundi soir 22 octobre 2018 aux Championnats du monde de tennis ballon qui se dérouleront le week-end prochain au Havre, Franck Auber le président du Hac tennis ballon était en direct.

- Le débat : quelle est l'importance des réseaux sociaux pour les joueurs et les clubs aujourd'hui ?

- Allo Coach : l'AS Tourlaville et Arnaud Lacour l'entraîneur, étaient à l'honneur en Régionale 1 après leur premier succès de la saison à domicile.

Sans oublier évidemment les Tops et Flops du week-end et les Pronos de la semaine en fin d'émission !

Vivez ou revivez l'émission Club Foot de ce lundi 22 octobre 2018

Les titus du soir.

Julien Hervieu, Pierre-Charles Binet, Simon Abraham (TO Caen), Aurélien Delavaud (TO, Rouen), Didrick Pomelle (Le Courrier Cauchois) Julien Mahieu (So Foot), Julie Menard (RCF 14/50) et Manu Imorou (SM Caen).

A LIRE AUSSI.

[REPLAY] Revivez le Club Foot avec Oswald Tanchot invité d'honneur