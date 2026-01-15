Le Havre. Un chariot de linge prend feu à l'hôpital psychiatrique Pierre Janet, les agents interviennent

Un incendie s'est déclaré dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 janvier, dans une unité d'hospitalisation du pavillon Alizé, à l'hôpital psychiatrique Pierre Janet, au Havre.

A lire aussi. Clécy. Un homme de 76 ans blessé dans un accident avec un poids lourd

Pas de victime

Le feu a pris peu après 4h du matin, "sur un chariot de linge situé dans le couloir de l'unité, indique le Groupe hospitalier du Havre dans un communiqué. L'équipe soignante de nuit, composée de cinq personnes, est intervenue immédiatement à l'aide d'extincteurs", poursuit le GHH, qui ajoute que le système d'alarme incendie s'est déclenché, alertant les agents de sécurité habilités à utiliser les lances à incendie fixes. Le feu a ensuite été maîtrisé par les sapeurs-pompiers.

Aucune victime n'est à déplorer, ni parmi la trentaine de patients présents ni parmi le personnel, "grâce à la réactivité et au sang-froid des équipes", salue l'hôpital, qui précise que les personnes présentes ont été examinées et qu'un soutien psychologique a aussi été proposé aux patients et aux soignants.

Six patients transférés temporairement

"Les dégâts matériels causés par l'incendie sont limités", assure le GHH, ils se limitent au couloir. Par mesure de sécurité, "la zone sinistrée a été immédiatement isolée" et "les six patients qui se trouvaient dans l'unité touchée ont été transférés dans d'autres services de l'hôpital afin d'assurer la continuité des soins sans interruption".

Une enquête a été ouverte par la police, pour déterminer les causes de l'incendie. Des investigations ont débuté sur place dans la matinée.