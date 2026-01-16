Fait divers. Violent incendie à Cherbourg : le bâtiment pourrait être démoli

A Equeurdreville-Hainneville, les barrières de sécurité sur la rue de la Paix témoignent encore du combat qui a opposé les pompiers et un violent incendie, mercredi 14 janvier. Un bâtiment de 300m2, comportant cinq logements sur trois niveaux et un commerce, a été dévoré par les flammes tôt le matin. "Cela a pris très vite à cause de l'ossature bois, très sec. On avait tout les ingrédients d'un incendie important", affirme le commandant Loïc Jourdan des sapeurs-pompiers. Il y a eu plusieurs reprises de flammes, ce qui a compliqué l'accès des pompiers. Le plancher étant écroulé, les secours ont employé un drone pour identifier les endroits où le feu couvait. Les pompiers étaient aussi mobilisés sur un incendie d'ampleur à Grosville et un accident sur Tourlaville, le commandant Loïc Jordan a souligné la réactivité des services de secours et remercié leurs partenaires. "C'est une force pour le SDIS et la population de pouvoir compter sur sa force opérationnelle dans le nord-Cotentin", explique le sapeur-pompier.

Une démolition envisagée

L'origine de l'incendie est toujours inconnue. Une enquête a été confiée à la police. Un expert indépendant et un expert des assurances doivent se rendre sur les lieux vendredi 16 janvier pour examiner les dégâts. La mairie avait pris un arrêté de sécurisation dans la foulée de l'incendie. Un arrêté de circulation est en préparation. Il devrait entrer en vigueur dès ce vendredi 16 janvier. Cet arrêté interdit strictement l'accès au bâtiment incendié et dans le périmètre de sécurité dans une partie des rues Bourgeois et Vauban. Les barrières sur la rue de la Paix restent en place. La mairie essaie de trouver un nouveau local au traiteur de "Les Délices de Kévin", dont la boutique a été endommagée. L'accès au bar tabac Le Sylverick, à proximité immédiate du bâtiment détruit, est plus complexe. En revanche, l'accès au cabinet médical et à l'épicerie 7 à 8 est maintenu. Selon l'avis des experts, un troisième arrêté ordonnant la démolition de l'immeuble pourrait être pris rapidement, peut-être en début de semaine prochaine. "Il faudra mobiliser au plus vite des entreprises pour démolir cet immeuble et ne pas mettre en danger la vie des passants", détaille Sylvain Le Roux, qui représente le Syndic des six copropriétaires de l'édifice.