Calvados. Ils volent des véhicules, récupèrent les pièces, et jettent le reste dans un lac : six interpellés

Sécurité. Mardi 13 janvier, six personnes ont été placées en garde à vue dans une affaire de vols de cyclomoteurs à Vire.

Publié le 16/01/2026 à 08h32 - Par Lilian Fermin
Des cyclomoteurs étaient jetés dans le lac de la Dathée par des voleurs, d'après une enquête de la gendarmerie de Vire. Six personnes ont été interpellées le 13 janvier. - Laurent Houssin

En 2025, plusieurs victimes de vols de cyclomoteurs avaient déposé plainte à la gendarmerie de Vire. L'enquête a avancé et, mardi 13 janvier, six personnes ont été interpellées et placées en garde à vue, une autre étant auditionnée libre, rapportent nos confrères de La Manche Libre.

Trois véhicules repêchés

Ces vols récurrents dans le secteur virois ressemblent à d'autres faits commis dans le bocage, mais aussi à Brécey et Sourdeval dans la Manche, ou Thury-Harcourt, en Suisse normande. D'après le chef d'escadron de la gendarmerie de Vire Thierry Guillot, les véhicules étaient en fait démontés de leurs pièces. Le reste, qui n'intéressait pas les malfrats, était alors jeté dans le lac de la Dathée. Trois cyclomoteurs y ont été repêchés par des plongeurs gendarmes, tandis que quatre autres se trouvaient dans la nature.

Dans quelques mois, les interpellés seront jugés.

