Bessin. Les engins de son exploitation siphonnés, un agriculteur fait fuir les voleurs

Ce lundi 29 janvier, un homme a eu la mauvaise surprise de voir son exploitation agricole être encore une fois visitée. Basé à Formigny, dans le Bessin, il est environ 19h30 quand il aperçoit deux individus en train de siphonner les réservoirs des engins de son exploitation.

Une interpellation

Face à ce vol de carburant, la victime réagit et réussir à faire fuir les deux malfrats, qui partent à pied. Les gendarmes, alertés, partent à leur recherche, avec d'importants moyens. "Les militaires de la communauté de brigades (COB) d'Isigny, renforcés par la brigade territoriale autonome (BTA) et le peloton de surveillance et d'intervention (PSIG) de Bayeux, ainsi qu'une équipe cynophile, ont alors mis en place un contrôle de zone", précisent les gendarmes du département.

Grâce à ce quadrillage, un individu a pu être appréhendé par les forces de l'ordre. L'exploitant, victime de plusieurs vols de carburant ces dernières semaines, a ainsi salué la rapidité d'intervention.