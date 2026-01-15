En ce moment I Just Might Bruno MARS
Orne. "Un super outil de médiation" : un jeu de société pour prévenir les addictions

Société. Créé par le Bureau d'information jeunesse (BIJ) de l'Orne, le jeu "Hein Dépendant ?" est un nouvel outil pédagogique pour aborder le thème des addictions. Disponible depuis septembre, le jeu séduit déjà des structures en France et en Belgique.

Publié le 15/01/2026 à 17h55 - Par Lucie Peudevin
Le Bureau d'information jeunesse de l'Orne présente un jeu de société pour lutter contre les addictions. - Lucie Peudevin

Avec "Hein Dépendant ?", le Bureau d'information jeunesse (BIJ) de l'Orne mise sur le jeu de société pour sensibiliser aux addictions. Autoédité, ce jeu de plateau est utilisé depuis septembre par des professionnels de la jeunesse, de la prévention ou de l'animation. Sur les 1 000 exemplaires imprimés, 180 ont déjà été vendus.

"Un super outil de médiation"

Dans "Hein Dépendant ?", les joueurs "se déplacent de lieux en lieux, de l'école à la maison ou au lieu de travail. Pour cela, il suffit de répondre à des questions et à des défis", explique Romain Dubreuil, directeur du BIJ de l'Orne. Les 115 cartes du jeu abordent la dépendance sous un prisme large : "Tabac, alcool, drogue, jeu d'argent, paris sportifs ou encore surconsommation d'écrans", détaille le directeur du BIJ.

A partir de 14 ans, une partie peut durer jusqu'à 90 minutes.A partir de 14 ans, une partie peut durer jusqu'à 90 minutes. - Lucie Peudevin

Les thématiques vont de la connaissance des produits à celle du cadre légal, en passant par la déconstruction des idées reçues. "Est-ce que prendre une douche bien froide permet de faire baisser son alcoolémie ? Faux, il n'existe pas de remède miracle à part le temps", illustre Romain Dubreuil, carte en main.

Pensé comme un outil évolutif, le jeu sera enrichi via l'espace professionnel du site heindependant.fr. "En fonction des législations, de nouvelles cartes peuvent s'ajouter", précise le directeur. Spécialiste de la ludopédagogie, c'est-à-dire l'apprentissage par le jeu, le BIJ est convaincu que "le jeu est un super outil de médiation".

