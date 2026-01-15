Rouen. La poésie de Prévert est à redécouvrir en musique

La compagnie Ne dites pas non, vous avez souri adapte des contes de Jacques Prévert pour une version musicale et théâtrale. Simon Deslandes nous explique la genèse du projet. "Ce sont les Contes pour enfants pas sages de Prévert qui m'ont inspiré. Même s'ils ont été écrits en 1947, ils restent d'actualité. Ils parlent avec humour de domination des humains sur les autres animaux, des adultes sur les enfants, des puissants sur les faibles..." Le titre du spectacle joué vendredi 16 janvier à la salle Louis-Jouvet de Rouen, Chameaux !, est d'ailleurs un clin d'œil à Prévert : "En argot, chameau désigne un mauvais garnement. C'est une invitation à ne pas être trop sage et à réagir face à l'injustice !" La compagnie crée une musique originale aussi décalée et fantaisiste que l'univers du poète. "Il y a des passages avec une grande énergie proche du rock, avec de la disco sur le violoncelle et la trompette, de la batterie aventureuse, des moments oniriques et calmes avec de la scie musicale et aussi un détour par l'univers du cirque avec du soubassophone et du mélodica."

Pratique. Le 16 janvier à 19h. Salle Louis-Jouvet à Rouen. 3 à 6€. letincelle-rouen.fr.