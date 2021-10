Omonville-la-Petite. 40 ans après sa disparition, un mois consacré à Jacques Prévert dans la Hague

"Il était chaleureux et bon vivant", se souvient Gérard Fusberti, à l'évocation de Jacques Prévert. Celui que le poète appelait "Gérard de Goury", qui tient aujourd'hui les jardins qui lui rendent hommage, estime que son ami, qui avait connu deux guerres mondiales, voulait "profiter de la vie". Dans cette vallée ombragée à Saint-Germain-des-Vaux (Manche), des amis illustres de Prévert ont planté chacun un arbre en son honneur. A l'occasion des 40 ans de sa mort, une dizaine de reproductions de manuscrits inédits du poète y seront installés. "C'est une écriture très belle, comme une calligraphie" poursuit Gérard Fusberti, qui accueille environ 6 000 visiteurs chaque année.

Des animations tout le week-end

C'est à quelques kilomètres de là, dans sa maison d'Omonville-la-Petite (Manche), que Jacques Prévert s'est éteint, un lundi de Pâques, le 11 avril 1977. L'endroit a depuis été transformé en musée, géré par le Conseil départemental de la Manche. "On y expose des textes, des collages, des archives éditoriales, sans oublier de parler des chansons, du cinéma, et bien sûr de la poésie", détaille Fanny Kampa, responsable du musée :

Samedi 15 et dimanche 16 avril 2017, l'entrée de la maison sera gratuite. Des animations ponctueront tout le week-end, avec des jeux poétiques et surréalistes, comme le "cadavre exquis", et des visites guidées sur réservation à 11h30 et 15h.

Ateliers et visites guidées

Dimanche, Christian Cailleaux, illustrateur et auteur de la bande-dessinée "Jacques Prévert n'est pas un poète" viendra dédicacer son livre. Une balade découverte intitulée "Par monts et par vaux, sur les traces de Jacques Prévert", entre les Jardins en hommage à Jacques Prévert et la Maison Jacques Prévert, partira à 13h45 de Port Racine (réservations auprès de l'Office de tourisme de la Hague au 02.33.52.74.94 ou 02.33.52.81.60).

Pendant tout le mois d'avril, des ateliers de collages sont proposés pour les 6-10 ans les mercredis 12, 19 et 26 avril de 14h30 à 16h. Les jeudis 13, 20 et 27 avril de 14h30 à 15h30, visites guidées à travers la maison. Enfin, une exposition temporaire sera proposée à la fin du mois.

Maison Prévert à Omonville-la-Petite, de 14h à 18h tous les jours (sauf le 1er mai). Tarif : 5 euros (2,50 euros pour enfants et adolescents). Entrée gratuite les 15 et 16 avril.

