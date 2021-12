Saint-Germain-des-Vaux. Ports patrimoniaux du Cotentin : les associations inquiètes, le Département rassure

Port Racine, Goury, Port Pignot… Ils sont connus pour leur charme, et leur très petit nombre d'anneaux. Le Cotentin compte huit ports patrimoniaux, propriétés du conseil départemental de la Manche.

Perte de proximité

Actuellement, sept ports sont gérés au quotidien par des associations. Mais à partir du 1er janvier 2018, la loi évolue, et le Département va confier leur gestion à une Société Publique Locale (SPL). Conséquence : les plaisanciers devront verser une redevance. Les associations redoutent qu'elle ne soit 4 à 10 fois supérieure au montant des cotisations qu'elles demandent actuellement aux plaisanciers (environ 70€ par an à Port Pignot, par exemple). Elles dénoncent aussi une perte de proximité, comme le détaille Jack Letellier, président de Port Pignot à Fermanville, et porte-parole des associations :

Le Conseil départemental de la Manche, qui a investi 10,5 millions d'euros pour les petits ports de la Hague et du Val de Saire, estime que "les associations d'usagers n'ont jamais été mises en péril". Elles ont d'ailleurs pu bénéficier de subventions pour animer ces ports.

20€ par mois

Il propose une tarification de 20€ par mois, qui sera lissée sur trois ans (10 €/mois en 2018, 15 €/mois en 2019, 20 €/mois en 2020). "Le tarif proposé, certes en progression importante, reste toutefois inférieur à celui pratiqué sur la majeure partie des ports de la Manche" souligne le Département, qui reconnaît que "le niveau de service (des ports patrimoniaux) peut parfois être inférieur à celui de plus grands ports". Cette participation financière "établit une relative équité entre usagers pratiquant ces loisirs nautiques".

Le sujet sera abordé au conseil portuaire, du 21 au 23 novembre 2017.

