Manche. Fréquentation au beau fixe dans les musées liés au Débarquement

Tourisme. La fréquentation touristique est au beau fixe dans les musées liés à l'histoire du débarquement et la Bataille de Normandie dans la Manche cet été.

Publié le 25/08/2025 à 08h40 - Par Thierry Valoi
Véhicule militaire d'époque à Sainte-Mère-Eglise - Thierry Valoi

Au terme de cette saison estivale qui s'achève, les musées qui racontent l'histoire du D-Day et de la Bataille de Normandie n'ont pas désempli dans la Manche.

200 000 visiteurs à l'Airborne Museum

Il est vrai aussi que les années post-anniversaires sont toujours très bonnes en termes de fréquentation. Avec 41 000 visiteurs en juillet et déjà plus de 50 000 visiteurs en août, l'Airborne Museum à Sainte-Mère-Eglise affiche déjà 200 000 visiteurs depuis le début de l'année. "Et un public qui change au fil des années", remarque Magalie Mallet à la tête du musée.

Magalie Mallet

Magali Mallet directrice de l'Airborne Museum de Sainte-Mère-Eglise.Magali Mallet directrice de l'Airborne Museum de Sainte-Mère-Eglise. - Thierry Valoi

Au D-Day expérience à Saint-Come-du-Mont, le musée a fait le plein et va afficher une fréquentation identique à l'année passée avec quelque 200 000 visiteurs. "Ces derniers viennent de plus en plus du sud", remarque également Emmanuel Allain, le co-fondateur du lieu.

Emmanuel Allain

Emmanuel Allain co-fondateur du D-Day Expérience à Saint-Côme-du-Mont.Emmanuel Allain co-fondateur du D-Day Expérience à Saint-Côme-du-Mont. - Thierry Valoi

Au Normandy Victory Muséum près de Carentan, la fréquentation est en hausse de 12% entre le 1er juillet et le 15 août par rapport à l'année dernière. Et la saison n'est pas terminée avec d'autres vacanciers qui arrivent, des groupes, des retraités et des couples sans enfant.

