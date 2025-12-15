En ce moment Scream & Shout WILL I AM
Rouen. Le cirque sur glace de Medrano : un spectacle enchanteur

Loisir. Le cirque Médrano présente un spectacle sur glace conçu pour émerveiller petits et grands.

Publié le 15/12/2025 à 17h29
Rouen. Le cirque sur glace de Medrano : un spectacle enchanteur
Ce nouveau spectacle du cirque Medrano nous transporte dans les années 1930 et revisite encore la tradition circassienne ! - Les Petitimages

Sous la direction de Raoul Gibault, à la tête du cirque Medrano depuis 40 ans, la troupe conjugue performance et poésie dans un spectacle sur glace, proposé jusqu'au mardi 23 décembre sur l'esplanade Saint-Gervais à Rouen.

Un spectacle qui ne laisse pas de glace

"Le cirque n'innove pas, précise Raoul Gibault. Il s'adapte, bien sûr, mais la plupart des performances ne sont pas nouvelles, elles sont juste exhumées et revisitées." Le cirque sur glace, comme le cirque sur l'eau, est effectivement une des formes traditionnelles du cirque. "Ce sont les techniques qui évoluent", note toutefois Raoul Gibault qui nous annonce confronter cette fois les éléments, le feu et la glace. Le directeur est particulièrement fier de présenter un numéro de trapèze Washington : "Le cirque de glace est rare tout comme ce numéro aux agrès suspendus qui permet des équilibres audacieux." Le spectacle sur glace est de saison bien sûr et la patinoire ambulante exige beaucoup de contraintes "mais un cirque sur glace, c'est deux spectacles en un. Tous nos artistes sont aussi patineurs, ce qui rajoute en difficulté mais aussi en grâce. Cette forme donne du piquant au spectacle !".

Avec une troupe de fond ukrainienne, mais aussi des artistes originaires de Mongolie ou du Mexique, une fois de plus, le spectacle réalisé sur mesure nous offre un tour du monde : "Ce mélange des cultures fait toute la richesse de notre cirque. Certains mettent l'accent sur la performance, d'autres savent aussi mettre l'ambiance." Pour monter ce spectacle qui rassemble des artistes de tous horizons, qu'ils soient sportifs de haut niveau ou formés dans les plus prestigieuses écoles de cirque, le travail commence presque trois ans avant la représentation. "Les numéros phares sont sélectionnés bien en amont pour s'assurer de la disponibilité des artistes." Sur scène, tout s'enchaîne ensuite naturellement - numéros aériens, magie, clown et acrobaties - grâce à des transitions chorégraphiées et une mise en scène pointilleuse. "C'est un spectacle vraiment complet car tous nos artistes sont des artistes accomplis qui maîtrisent de nombreuses disciplines", conclut Raoul Gibault.

Pratique. Jusqu'au 23 décembre. Esplanade Saint-Gervais à Rouen. Tarifs : de 19€ à 45€. cirquemedrano.fr.

