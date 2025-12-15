En ce moment The Fate of Ophelia Taylor SWIFT
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Caen. Après l'incendie de la tribune de la Maladrerie, quel impact sur le club ?

Sport. Un incendie s'est déclaré vendredi 12 décembre en début de soirée dans le club-house de la Maladrerie OmniSports à Caen. D'origine accidentelle, le feu a entraîné l'évacuation d'une centaine de personnes, la mobilisation de 27 sapeurs-pompiers et l'annulation de tous les matchs du club ce week-end.

Publié le 15/12/2025 à 15h16 - Par Léo Besselievre
Caen. Après l'incendie de la tribune de la Maladrerie, quel impact sur le club ?
Le feu s'est déclaré vendredi 12 décembre, vers 19h15. - Maladrerie OmniSports

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Un incendie s'est déclaré dans le club-house, situé sous la tribune du club de la Maladrerie OmniSports de Caen (R1), vendredi 12 décembre aux alentours de 19h15. Un feu de cuisine serait à l'origine de l'incident, qui a mobilisé 27 sapeurs-pompiers et a obligé l'évacuation de 100 personnes.

Tous les matchs des équipes du club ont été annulés ce week-end, a annoncé le secrétariat. Les locaux sont également inutilisables pour une durée indéterminée et une réunion interne va avoir lieu cette semaine pour assurer la continuité de l'activité du club de Régional 1, selon son président Thierry Deslandes. Le club-house, habituellement lieu de convivialité et de rencontres, ne fera plus la joie des joueurs de la MOS.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Automobile
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Aspirateur voiture
Aspirateur voiture Enghien-les-Bains (95880) 20€ Découvrir
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Plaque décoration murale
Plaque décoration murale Bignicourt-sur-Marne (51300) 5€ Découvrir
Chauffe-eau 200 l
Chauffe-eau 200 l Saint-Raphaël (83700) 200€ Découvrir
Lot de 8 billets 500 francs Pascal spl
Lot de 8 billets 500 francs Pascal spl Raismes (59590) 598€ Découvrir
3 coffrets monnaies francaises dont écus royaux
3 coffrets monnaies francaises dont écus royaux Raismes (59590) 998€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Caen. Après l'incendie de la tribune de la Maladrerie, quel impact sur le club ?
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple