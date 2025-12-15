Caen. Après l'incendie de la tribune de la Maladrerie, quel impact sur le club ?

Un incendie s'est déclaré dans le club-house, situé sous la tribune du club de la Maladrerie OmniSports de Caen (R1), vendredi 12 décembre aux alentours de 19h15. Un feu de cuisine serait à l'origine de l'incident, qui a mobilisé 27 sapeurs-pompiers et a obligé l'évacuation de 100 personnes.

Tous les matchs des équipes du club ont été annulés ce week-end, a annoncé le secrétariat. Les locaux sont également inutilisables pour une durée indéterminée et une réunion interne va avoir lieu cette semaine pour assurer la continuité de l'activité du club de Régional 1, selon son président Thierry Deslandes. Le club-house, habituellement lieu de convivialité et de rencontres, ne fera plus la joie des joueurs de la MOS.